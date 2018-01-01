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ПриватБанк і UnionPay стануть партнерами на українському ринку*

ПриватБанк і UnionPay стануть партнерами на українському ринку*
Учора, 4 липня, в Києві ПриватБанк і компанія UnionPay International підписали протокол про наміри, який дає старт реалізації спільних проектів лідера українського банківського ринку та найбільшої міжнародної платіжної системи.

Як повідомив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, у першу чергу партнерство банку та UnionPay стане стимулом для розширення інфраструктури приймання безготівкових платежів і впровадження інноваційних платіжних сервісів в Україні.

«Підписання меморандуму про співпрацю з провідним міжнародним партнером означає не тільки нові можливості для ПриватБанку й банківського сектора України в рамках інтеграції у світову фінансову систему, – зазначив Петр Крумханзл. – У продовження стійкого тренда розвитку співпраці між Україною та Китаєм ПриватБанк допоможе надати власникам карток UnionPay якісні фінансові продукти та послуги, а також допоможе українським торговельним підприємствам і малому бізнесу залучити більше китайських споживачів».

У рамках співпраці з UnionPay на першому етапі ПриватБанк розглядає можливість запуску вже в 2019 році обслуговування карток платіжної системи UnionPay International у мережі банкоматів і платіжних терміналів банку. Крім того, банк і UnionPay планують розробку спільних інноваційних платіжних продуктів, які сприятимуть модернізації української індустрії платежів.

«Зі зростанням економічної співпраці між країнами зростає попит на транскордонні платежі між Китаєм і Україною, і співпраця з визнаним лідером банківського ринку дозволить досягти значного прориву в обслуговуванні карток UnionPay, просуванні інноваційних платіжних продуктів UnionPay в Україні, – зазначив президент China UnionPay Co. Ltd Ши Венчао. – UnionPay накопичила багатий досвід у розробці інноваційних платежів, реалізації проектів «розумного міста», фінансової інтеграції та готова брати участь у розвитку платіжної індустрії в Україні, надаючи власникам карток UnionPay ще сучасніші та безпечніші платіжні сервіси».

Україна стане 170 країною світу, у якій буде розвиватися сервіс обслуговування карток UnionPay. Сьогодні UPI надає можливість використовувати картки для оплати товарів і послуг, а також зняття готівки в партнерстві з більш ніж 400 фінансовими інститутами по всьому світі. Наприклад, більше половини POS-терміналів і близько половини банкоматів в Угорщині приймають картки UnionPay. UnionPay також приймається приблизно в половині банкоматів і понад 10 000 торгових точок у Чеській Республіці. Картки UnionPay емітуються в більш ніж 40 країнах.

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Теги: ПриватБанк, партнерство
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