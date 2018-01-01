Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув





До поліції із заявою звернувся 42-рінчий житель Луцька. Громадянин повідомив, що зловмисник під приводом тимчасового користування заволодів його автомобілем DACIA та не повернув його власнику, - інформує ГУНП у Волинській області.



Згодом поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 59-річний житель Луцька, котрий незаконно провів операцію відчуження транспортного засобу. Наразі поліція встановлює місцезнаходження транспортного засобу.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Зловмиснику загрожує, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зловмисник незаконно заволодів автомобілем 42-річного місцевого мешканця.До поліції із заявою звернувся 42-рінчий житель Луцька. Громадянин повідомив, що зловмисник під приводом тимчасового користування заволодів його автомобілем DACIA та не повернув його власнику, - інформує ГУНП у Волинській області.Згодом поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 59-річний житель Луцька, котрий незаконно провів операцію відчуження транспортного засобу. Наразі поліція встановлює місцезнаходження транспортного засобу.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.Зловмиснику загрожує, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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