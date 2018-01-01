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Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув

Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув
У Луцьку зловмисник незаконно заволодів автомобілем 42-річного місцевого мешканця.

До поліції із заявою звернувся 42-рінчий житель Луцька. Громадянин повідомив, що зловмисник під приводом тимчасового користування заволодів його автомобілем DACIA та не повернув його власнику, - інформує ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 59-річний житель Луцька, котрий незаконно провів операцію відчуження транспортного засобу. Наразі поліція встановлює місцезнаходження транспортного засобу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.




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Теги: авто, розшук, лучанин
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