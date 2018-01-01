У Луцьку 18-річна полтавчанка обікрала працівницю навчального закладу
Сьогодні, 11:27
У Луцьку, в кабінеті одного із навчальних закладів відвідувачка викрала із сумочки працівниці понад 1,3 тис. грн.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився опівдні, 4 липня.
Правоохоронці спільно з патрульними поліцейськими встановили причетність до скоєння цього злочину 18-річної мешканки Полтавської області.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до трьох років.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився опівдні, 4 липня.
Правоохоронці спільно з патрульними поліцейськими встановили причетність до скоєння цього злочину 18-річної мешканки Полтавської області.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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