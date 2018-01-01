вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку 18-річна полтавчанка обікрала працівницю навчального закладу

У Луцьку 18-річна полтавчанка обікрала працівницю навчального закладу
У Луцьку, в кабінеті одного із навчальних закладів відвідувачка викрала із сумочки працівниці понад 1,3 тис. грн.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився опівдні, 4 липня.

Правоохоронці спільно з патрульними поліцейськими встановили причетність до скоєння цього злочину 18-річної мешканки Полтавської області.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Луцьк, злочин, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кумкват, лічі, пітахайя: екзотичні фрукти з луцького ринку. ФОТО
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина
Сьогодні, 12:13
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Сьогодні, 11:35
У Луцьку 18-річна полтавчанка обікрала працівницю навчального закладу
Сьогодні, 11:27
10 порад, як облаштувати сходи у вашій оселі. ФОТО*
Сьогодні, 11:24
Лучанин позичив авто у знайомого і не повернув
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку Волинянин вкрав кросівки на Старому ринку
27 червень, 10:36
Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО Лучанин вкрав золотий ланцюжок та сховав його у черевику. ФОТО
16 травень, 16:40
У Луцьку вночі обікрали чоловіка, грабіжника затримали У Луцьку вночі обікрали чоловіка, грабіжника затримали
02 травень, 13:13
Поліцейські розшукують лучанина-крадія. ФОТО Поліцейські розшукують лучанина-крадія. ФОТО
14 квітень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захистіть нашу книгарню: у Луцьку просять зберегти «Освіту»
04 липень, 12:07
 1
У Луцьку перевізники не хочуть возити учнів і студентів за пільгами
Сьогодні, 12:18
 0
Дорогий секс: у готелі на Волині жінка «обчистила» заробітчанина
Сьогодні, 12:13
 0
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Сьогодні, 11:35
 0
У Луцьку 18-річна полтавчанка обікрала працівницю навчального закладу
Сьогодні, 11:27
 0
Медіа
відео
1/8