У Луцьку 18-річна полтавчанка обікрала працівницю навчального закладу





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



Інцидент трапився опівдні, 4 липня.



Правоохоронці спільно з патрульними поліцейськими встановили причетність до скоєння цього злочину 18-річної мешканки Полтавської області.



Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, в кабінеті одного із навчальних закладів відвідувачка викрала із сумочки працівниці понад 1,3 тис. грн.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився опівдні, 4 липня.Правоохоронці спільно з патрульними поліцейськими встановили причетність до скоєння цього злочину 18-річної мешканки Полтавської області.Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до трьох років.

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