Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників





Садок був побудований з неправильним вертикальним плануванням і без будь-якої системи водовідведення, - повідомив у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.



За його словами, виділили майже 1 млн. грн. на облаштування комплексної зливової каналізації з метою унеможливлення подальшого руйнування дитячого садочку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький дитячий садочок №40, який відкрили в 2013 році, просідає та тріщить внаслідок серйозних прорахунків при проектуванні та будівництві.Садок був побудований з неправильним вертикальним плануванням і без будь-якої системи водовідведення, - повідомив у Facebook радник Луцького міського головиЗа його словами, виділили майже 1 млн. грн. на облаштування комплексної зливової каналізації з метою унеможливлення подальшого руйнування дитячого садочку.

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