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Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників

Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Луцький дитячий садочок №40, який відкрили в 2013 році, просідає та тріщить внаслідок серйозних прорахунків при проектуванні та будівництві.

Садок був побудований з неправильним вертикальним плануванням і без будь-якої системи водовідведення, - повідомив у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

За його словами, виділили майже 1 млн. грн. на облаштування комплексної зливової каналізації з метою унеможливлення подальшого руйнування дитячого садочку.

Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників

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Теги: садочок, діти, благоустрій, будівництво
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