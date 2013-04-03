Новий луцький садочок розвалюється через недбалість будівельників
Сьогодні, 11:35
Луцький дитячий садочок №40, який відкрили в 2013 році, просідає та тріщить внаслідок серйозних прорахунків при проектуванні та будівництві.
Садок був побудований з неправильним вертикальним плануванням і без будь-якої системи водовідведення, - повідомив у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, виділили майже 1 млн. грн. на облаштування комплексної зливової каналізації з метою унеможливлення подальшого руйнування дитячого садочку.
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Садок був побудований з неправильним вертикальним плануванням і без будь-якої системи водовідведення, - повідомив у Facebook радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, виділили майже 1 млн. грн. на облаштування комплексної зливової каналізації з метою унеможливлення подальшого руйнування дитячого садочку.
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