Садовий розповів, що готовий порушувати питання виборів мера Луцька

Голова Волинської обласної держадміністраціїзустрівся із мером Львова– у ході зустрічі обговорили питання виборів мера Луцька.Це відбулося 5 липня у стінах ОДА.Мер Львова зауважив, що спілкувався із колегами із Верховної Ради, зокрема з головою Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради Українита головою Верховної Ради«Півтора роки скоро буде, як мер помер, а вибори не проводяться. То він сказав, що буде якось говорити з фракцією Петра Олексійовича (, - ред.), якщо фракція підтримає, то шанси на проведення є», - зауважив Садовий.За його словами, загалом по Україні є аж 97 постанов щодо проведення дочасних виборів, однак їх не голосують у Верховній Раді. На думку мера Львова, це неправильно. Адже тоді громада не має права делегувати керівника.«Вам було би набагато простіше працювати, якби був діючий міський голова. Так можна набагато більше зробити, бо якщо робиться щось добре в місті, то це добро йде й на область, має кращі результати», - зауважив посадовець.Савченко погодився із цією тезою і пригадав, що під час одного з ефірів його запитували, як він дивиться на вибори. Мовляв, добре чи погано те, що відбувається у Луцьку, але тут є стабільність. Якщо ж з підсумками виборів не буде значного відриву, то може скластися патова ситуація.«Те, що не виконуються рішення судів – це, на жаль, хвороба усієї держави, не тільки Волинської області. Ми над цим працюємо, щоб вони були виконані, і, на жаль, не все так просто», - резюмував Савченко.Натомість мер Львова каже, що Парубій розповів, що питання навіть жодного разу не ставили на голосування, йшлося лише про включення його до порядку денного. На думку Садового, аби питання включили, достатньо волі голови Верховної Ради. Адже питання треба вирішувати, аби це було доказом, що в країні працюють закони та є верховенство права.На зустрічі посадовці обговорили й низку інших питань –роботу Савченка в області, перевиконання бюджету, міжнародне фінансування з боку МВФ, та звісно, мету візиту мера Львова до обласного центру Волині.Садовий розповів, що сьогодні братиме участь в «UrbanTalks Луцьк & Львів», де буде розказувати, як варто працювати із точки зору стратегії міста. Мер Львова каже, що має великий досвід роботи з різними проектами, тож готовий ним ділитися.«Ми за міські кошти будуємо два великі об’єкти – загальноміський архів і спортивний комплекс», - розповів Садовий. За його словами, конкурс проектів виграли європейські організації, які будуватимуть нові, сучасні будівлі, якими місто зможе пишатися. Щось подібне варто будувати й у Луцьку, адже оригінальні сучасні будинки теж роблять місто красивішим та приваблюють туристів.«Що брати проект 80-го року, а що трохи креативніше попрацювати і отримати вау-результат. По грошах це не дуже буде відрізнятися», - каже Садовий. Адже У Львові нині, окрім історичної спадщини, вже є багато сучасних «фішок».Наприкінці Садовий запросив Савченка відвідати Львів та завітати на каву.