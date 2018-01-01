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У Луцьку перевізники не хочуть возити учнів і студентів за пільгами

У Луцьку перевізники не хочуть возити учнів і студентів за пільгами
Луцькі перевізники вимагають обмежити право на пільговий проїзд для учнів та студентів.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

У зверненні ТзОВ Санрайз” ЛТД йдеться про те, що рішенням виконавчого комітету було встановлено вартість проїзду для учнів та студентів до 18 років у розмірі 2 гривні (за наявності студентського квитка).

Однак досить часто у громадському транспорті виникають прецеденти, коли пасажири з певних причин відмовляються пред’являти документи. Відтак пропонується привести рішення виконкому до норм чинного законодавства, а також врегулювати питання перевезення учнів та студентів під час канікул.

Окрім цього, перевізники зазначають, що законодавством України не передбачено пільгове перевезення учнів та студентів віком до 18 років без відшкодування із місцевих бюджетів.

Під час обговорення Костянтин Петрочук запропонував скасувати пункт рішення виконкому щодо пільгового проїзду пасажирів віком до 18 років та перевозити за 2 гривні лише учнів віком від 6 до 14 років за наявності учнівського квитка та лише для учнів загальноосвітніх шкіл міста Луцька.

У підсумку члени комісії рекомендували визнати аргументи заявників обґрунтованими та з метою врегулювання ситуації вивчити питання детальніше.


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Теги: пільговики, перевізники, учні
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