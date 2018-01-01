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У Луцьку автобус врізався у вантажівку. ФОТО

У Луцьку автобус врізався у вантажівку. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю рейсового автобуса «Луцьк-Хабарище» та вантажівки ЗІЛ.

Вранці 5 липня, на вулиці Ковельській біля зупинки «Лісництво» автобус врізався у вантажівку, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, водій вантажівки ЗІЛ повертав, проте не надав переваги у русі водію рейсового автобуса «Еталон», в результаті чого відбулось зіткнення.

Удар прийшовся правою частиною автобуса в борт кузова вантажівки, машина зазнала механічних ушкоджень.

Інформації про постраждалих немає.

Деталі – згодом.

У Луцьку автобус врізався у вантажівку. ФОТО
У Луцьку автобус врізався у вантажівку. ФОТО

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Теги: дтп, аварія
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