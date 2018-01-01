У Луцьку автобус врізався у вантажівку. ФОТО





Вранці 5 липня, на вулиці Ковельській біля зупинки «Лісництво» автобус врізався у вантажівку, - пишуть



Зі слів очевидців, водій вантажівки ЗІЛ повертав, проте не надав переваги у русі водію рейсового автобуса «Еталон», в результаті чого відбулось зіткнення.



Удар прийшовся правою частиною автобуса в борт кузова вантажівки, машина зазнала механічних ушкоджень.



Інформації про постраждалих немає.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія за участю рейсового автобуса «Луцьк-Хабарище» та вантажівки ЗІЛ.Вранці 5 липня, на вулиці Ковельській біля зупинки «Лісництво» автобус врізався у вантажівку, - пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, водій вантажівки ЗІЛ повертав, проте не надав переваги у русі водію рейсового автобуса «Еталон», в результаті чого відбулось зіткнення.Удар прийшовся правою частиною автобуса в борт кузова вантажівки, машина зазнала механічних ушкоджень.Інформації про постраждалих немає.Деталі – згодом.

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