На «Бандерштаті» виступить Макс Кідрук
Сьогодні, 18:16
На літературній сцені фестивалю "Бандерштат" виступить письменник Макс Кідрук.
Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Ви вже знаєте про нову книгу Макса Кідрука «Де немає Бога»? На Бандештаті матимите унікальну нагоду почути уривок, а також деталі шаленого марафону #101містоДНБ", - зазначили організатори.
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Довідково:
Максим Кідрук — український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу «XXL». Автор романів «Зазирни у мої сни», «Не озирайся і мовчи», «Жорстоке небо», «Твердиня», а також низки тревелогів. За освітою інженер-енергетик. Загалом побував більше ніж у 30 країнах, серед яких Танзанія, Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.
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Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Ви вже знаєте про нову книгу Макса Кідрука «Де немає Бога»? На Бандештаті матимите унікальну нагоду почути уривок, а також деталі шаленого марафону #101містоДНБ", - зазначили організатори.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан
Довідково:
Максим Кідрук — український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу «XXL». Автор романів «Зазирни у мої сни», «Не озирайся і мовчи», «Жорстоке небо», «Твердиня», а також низки тревелогів. За освітою інженер-енергетик. Загалом побував більше ніж у 30 країнах, серед яких Танзанія, Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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