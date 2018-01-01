На «Бандерштаті» виступить Макс Кідрук

Макс Кідрук.



Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.



"Ви вже знаєте про нову книгу Макса Кідрука «Де немає Бога»? На Бандештаті матимите унікальну нагоду почути уривок, а також деталі шаленого марафону #101містоДНБ", - зазначили організатори.



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Довідково:



Максим Кідрук — український письменник, мандрівник, колумніст чоловічого журналу «XXL». Автор романів «Зазирни у мої сни», «Не озирайся і мовчи», «Жорстоке небо», «Твердиня», а також низки тревелогів. За освітою інженер-енергетик. Загалом побував більше ніж у 30 країнах, серед яких Танзанія, Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Нова Зеландія та інші.

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