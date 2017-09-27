7-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила в реанімацію. ВІДЕО
Сьогодні, 13:34
У місті Кременчук 7-річна дівчинка потрапила в реанімацію після укусу гадюки.
Зазначається, що дитина гралася неподалік власного будинку і там її вкусила змія. Школярку терміново доправили у лікарню, - пише ТСН.
Другу добу Поліна у реанімації. Її стан уже стабільний і дівчинка може розповісти про свою зустріч із змією.
«Я йшла за паркан збирати квіти і побачила там змію, вона мене вкусила. Я дивилась в інший бік, коли мене вкусила, тоді я її побачила», - каже дівчинка.
Гадюка вкусила дитину за ногу. Маленька одразу побігла до батьків. Тато не розгубився і зміг надати першу допомогу.
У лікарню Поліну із татом відвіз сусід. Вільний від авто коридор для машини із хворою дитиною організувала поліція.
«Почув крики дитячі, вийшов з будинку. Була там купа людей, паніка. Схопив дитину, батька і швидко поїхали в лікарню. По дорозі там ще зустрів поліцію. Спасибі поліції за супровід, все було оперативно спрацьовано» , - розповідає чоловік.
Медики констатують, що у критичній ситуації попри паніку дорослі діяли правильно. Навіть розшукали та сфотографували й саму змію - агресора, аби показати медикам, щоб ті знали, із якою отрутою мають справу.
Гадюка була невелика, тому отрути було небагато і розповсюдитися організмом дитини вона не встигла.
Уже завтра Поліну планують перевести з реанімації до дитячого відділення. Цього року у Кременчуці це перший випадок нападу змії на дитину і медики сподіваються, що останній.
«Завжди насторожує, бо сироватки в Україні у нас немає від укусу гадюк. Це завжди насторожує. Але тут вона не потрібна», - каже лікар.
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Зазначається, що дитина гралася неподалік власного будинку і там її вкусила змія. Школярку терміново доправили у лікарню, - пише ТСН.
Другу добу Поліна у реанімації. Її стан уже стабільний і дівчинка може розповісти про свою зустріч із змією.
«Я йшла за паркан збирати квіти і побачила там змію, вона мене вкусила. Я дивилась в інший бік, коли мене вкусила, тоді я її побачила», - каже дівчинка.
Гадюка вкусила дитину за ногу. Маленька одразу побігла до батьків. Тато не розгубився і зміг надати першу допомогу.
У лікарню Поліну із татом відвіз сусід. Вільний від авто коридор для машини із хворою дитиною організувала поліція.
«Почув крики дитячі, вийшов з будинку. Була там купа людей, паніка. Схопив дитину, батька і швидко поїхали в лікарню. По дорозі там ще зустрів поліцію. Спасибі поліції за супровід, все було оперативно спрацьовано» , - розповідає чоловік.
Медики констатують, що у критичній ситуації попри паніку дорослі діяли правильно. Навіть розшукали та сфотографували й саму змію - агресора, аби показати медикам, щоб ті знали, із якою отрутою мають справу.
Гадюка була невелика, тому отрути було небагато і розповсюдитися організмом дитини вона не встигла.
Уже завтра Поліну планують перевести з реанімації до дитячого відділення. Цього року у Кременчуці це перший випадок нападу змії на дитину і медики сподіваються, що останній.
«Завжди насторожує, бо сироватки в Україні у нас немає від укусу гадюк. Це завжди насторожує. Але тут вона не потрібна», - каже лікар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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