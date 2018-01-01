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Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО

Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
У Луцьку працівники муніципальної варти демонтують самовільні паркани та обмежувачі руху.

Про це повідомили у прес-службі муніципальної варти у Facebook.

«Впродовж дня їм вдалося очистити місто від обмежувачів руху, а також парканів, які люди самовільно встановили на територіях загального користування», - йдеться у дописі.

Зокрема, інспектори прибрали з двору на проспекті Соборності, 38 бетонні клумби, якими громадяни незаконно перегородили проїзд для спецтранспорту та карет швидкої допомоги.

Опісля, вони демонтували металеві та дерев'яні паркани на територіях загального користування на пр. Соборності, 8 та 10, а також на вул. Гордіюк, 39.

Муніципали наголошують, що усі незаконні паркани та обмежувачі руху у Луцьку демонтують.
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО
Муніципали зносять паркани та обмежувачі руху у Луцьку. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій
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