Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Волинський фотограф Максим Рудік опублікував світлини метеликів, які він відзняв у Ківерцівському районі.
Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Метелики з різних місцевостей на території Ківерцівського району
червень 2018 р.», - йдеться у дописі.
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Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Метелики з різних місцевостей на території Ківерцівського району
червень 2018 р.», - йдеться у дописі.
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