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Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО

Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО
Волинський фотограф Максим Рудік опублікував світлини метеликів, які він відзняв у Ківерцівському районі.

Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Метелики з різних місцевостей на території Ківерцівського району
червень 2018 р.», - йдеться у дописі.

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Теги: фотограф, комаха, Волинь, Максим Рудік
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