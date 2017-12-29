Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО

Максим Рудік опублікував світлини метеликів, які він відзняв у Ківерцівському районі.



Фотографії він виклав на своїй



«Метелики з різних місцевостей на території Ківерцівського району

червень 2018 р.», - йдеться у дописі.



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