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Смертельне селфі: на Київщині підліток загинув від ураження струмом

Смертельне селфі: на Київщині підліток загинув від ураження струмом
У Київській області під час фотографування від ураження електрострумом загинув 15-річний хлопець.

Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київський області, -передає УНН.

"Поблизу смт. Баришівка молода компанія милувалась заходом сонця, коли один з них вирішив дістатись до верхівки залізничного мосту, щоб зробити фото. Там хлопця вразив електророзряд високовольтної лінії, напругою майже 10 тисяч Вольт, і він впав додолу", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про даний факт до поліції надійшло від фельдшера швидкої допомоги вчора близько 21.00 год.

Хлопця доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати йому життя. Через дві години від отриманих травм 15-річний житель Баришівського району помер в реанімаційному відділенні.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини трагічної події, опитуються свідки. Триває слідство.

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Теги: струм, підліток
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