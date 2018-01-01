У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Інспектори муніципальної варти оформили адмінпротоколи на продавців декількох магазинів у Луцьку, які продавали вночі алкоголь.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів.
«Спалилися» продавці торгівельних закладів «Гурман», що на ринку «Північний» та «Бедрик», що по вулиці Кравчука.
Вони відпустили покупцям пиво та слабоалкогольні напої. Факти продажу виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які несли чергування.
На порушників склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів.
«Спалилися» продавці торгівельних закладів «Гурман», що на ринку «Північний» та «Бедрик», що по вулиці Кравчука.
Вони відпустили покупцям пиво та слабоалкогольні напої. Факти продажу виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які несли чергування.
На порушників склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену
Сьогодні, 14:33
В Україні заборонили популярний антибіотик
Сьогодні, 14:32
У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку спіймали «на гарячому» продавця сурогату
Сьогодні, 13:50