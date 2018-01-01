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У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО

У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
Інспектори муніципальної варти оформили адмінпротоколи на продавців декількох магазинів у Луцьку, які продавали вночі алкоголь.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів.

«Спалилися» продавці торгівельних закладів «Гурман», що на ринку «Північний» та «Бедрик», що по вулиці Кравчука.

Вони відпустили покупцям пиво та слабоалкогольні напої. Факти продажу виявили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які несли чергування.

На порушників склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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