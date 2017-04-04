В Україні заборонили популярний антибіотик
Сьогодні, 14:32
В Україні наклали тимчасову заборону на застосування і реалізацію популярного антибактеріального препарату "Офлоксин", виготовленого компанією "Зентіва" з Чехії.
Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Препарат "Офлоксин 200" (таблетки серії 3050817, вкриті оболонкою, по 200 мг №10 (10х1), в картонній коробці і блістерах заборонили через невідповідність стандартам якості.
Держлікслужба зобов'язала всі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання даного медикаменту, перевірити наявність забороненого препарату, і в разі виявлення вжити заходів для їх вилучення з обороту і подальшого переміщення під карантин.
"Офлоксин" – антибіотик з широким спектром дії. Його застосовують при інфекціях ЛОР-органів, бронхолегеневої системи, шкіри та м'яких тканин, кісток і суглобів, сечостатевої системи (зокрема, простатит та гонорея), також при сепсисі та наявності інфекцій у хворих з ослабленим імунітетом.
До слова, в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію низки лікарських засобів індійського виробництва: на "Ламідерм", "Кальцикер", "Еспікол Бебі", "Долоксен", "Глінова", "Мегліфорт".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, - пише 24 канал.
Препарат "Офлоксин 200" (таблетки серії 3050817, вкриті оболонкою, по 200 мг №10 (10х1), в картонній коробці і блістерах заборонили через невідповідність стандартам якості.
Держлікслужба зобов'язала всі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію та використання даного медикаменту, перевірити наявність забороненого препарату, і в разі виявлення вжити заходів для їх вилучення з обороту і подальшого переміщення під карантин.
"Офлоксин" – антибіотик з широким спектром дії. Його застосовують при інфекціях ЛОР-органів, бронхолегеневої системи, шкіри та м'яких тканин, кісток і суглобів, сечостатевої системи (зокрема, простатит та гонорея), також при сепсисі та наявності інфекцій у хворих з ослабленим імунітетом.
До слова, в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію низки лікарських засобів індійського виробництва: на "Ламідерм", "Кальцикер", "Еспікол Бебі", "Долоксен", "Глінова", "Мегліфорт".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Світязі відбудеться Етап кубка України зі стронгмену
Сьогодні, 14:33
В Україні заборонили популярний антибіотик
Сьогодні, 14:32
У Луцьку вночі продавали алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 14:17
Волинський фотограф «спіймав» метеликів у об'єктив камери. ФОТО
Сьогодні, 14:00