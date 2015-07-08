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Поїзд Здолбунів–Ковель–Здолбунів не їздитиме до осені

Поїзд Здолбунів–Ковель–Здолбунів не їздитиме до осені
Поїзд сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів відправили на капітальний ремонт.

Про це повідомили у Львівській залізниці.

Так, львівські залізничники вже скерувати на капітальний ремонт у ПрАТ «КЕВРЗ» електропоїзд ЕР9Т-747 приписки моторвагонного депо Здолбунів.

Його відновлення має завершитися орієнтовно восени.

У зв’язку з цим, тимчасово не курсуватиме поїзд №6361/6354 сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів.

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Теги: поїзд, ремонт, Львівська залізиця
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