Поїзд Здолбунів–Ковель–Здолбунів не їздитиме до осені
Сьогодні, 15:13
Поїзд сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів відправили на капітальний ремонт.
Про це повідомили у Львівській залізниці.
Так, львівські залізничники вже скерувати на капітальний ремонт у ПрАТ «КЕВРЗ» електропоїзд ЕР9Т-747 приписки моторвагонного депо Здолбунів.
Його відновлення має завершитися орієнтовно восени.
У зв’язку з цим, тимчасово не курсуватиме поїзд №6361/6354 сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів.
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Про це повідомили у Львівській залізниці.
Так, львівські залізничники вже скерувати на капітальний ремонт у ПрАТ «КЕВРЗ» електропоїзд ЕР9Т-747 приписки моторвагонного депо Здолбунів.
Його відновлення має завершитися орієнтовно восени.
У зв’язку з цим, тимчасово не курсуватиме поїзд №6361/6354 сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів.
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