Поїзд Здолбунів–Ковель–Здолбунів не їздитиме до осені





Про це повідомили у Львівській залізниці.



Так, львівські залізничники вже скерувати на капітальний ремонт у ПрАТ «КЕВРЗ» електропоїзд ЕР9Т-747 приписки моторвагонного депо Здолбунів.



Його відновлення має завершитися орієнтовно восени.



У зв’язку з цим, тимчасово не курсуватиме поїзд №6361/6354 сполученням Здолбунів–Ковель–Здолбунів.

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