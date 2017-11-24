Як у Луцькому зоопарку рятують покинуту пернату малечу

Покинутих птешенят у Луцькому зоопарку годують щодвігодини, а сидіти на жердинках їх вчать люди."Нині у Луцькому зоопарку у прямому і переносному значенні стають на лапки три лелеченя, один сич, три совеня, два боривітри", - повідомили у звіринці ."Годівля – щодві-щотри години. Їжа – лише та, яку може споживати певний вид, ще й дуже подрібнена. Тож ріжеться м’ясце чи рибка, капається у дзьобик водичка. Перші тижні кожне пташа треба людині нагодувати, аж поки не навчиться самостійно споживати харч", - повідомили працівники зоопарку."Та що там казати – навіть на жердинках сидіти їх вчать опікуни. Тож не раз чи два маляті треба звалитися, аж поки прийде розуміння, як за той патичок учепитися!" - йдеться у дописі.Якщо є травми у знайд – то обов’язкове звернення до ветеринара і лікування. Іноді є потреба навіть в хірургічних втручаннях, після яких – курси прийому медикаментів та реабілітація."Тож кожне таке врятоване життя для нас – диво!" - пишуть в зоопарку.