«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
Сьогодні, 20:12
Ансамбль танцю “Волиняночка” здобув гран-прі на Міжнародному фестивалі конкурсі у Болгарії.
Впродовж чотирьох фестивальних днів учасники ансаблю демонстрували підготовлені конкурсні програми, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
За рішенням журі середня група ансамблю танцю «Волиняночка», чисельністю 62 учасники, отримала головний приз - велике гран-прі. Окрім участі у фестивальних заходах діти відпочивали на курорті «Сонячний берег».
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Впродовж чотирьох фестивальних днів учасники ансаблю демонстрували підготовлені конкурсні програми, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
За рішенням журі середня група ансамблю танцю «Волиняночка», чисельністю 62 учасники, отримала головний приз - велике гран-прі. Окрім участі у фестивальних заходах діти відпочивали на курорті «Сонячний берег».
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