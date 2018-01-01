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«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО

«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
Ансамбль танцю “Волиняночка” здобув гран-прі на Міжнародному фестивалі конкурсі у Болгарії.

Впродовж чотирьох фестивальних днів учасники ансаблю демонстрували підготовлені конкурсні програми, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

За рішенням журі середня група ансамблю танцю «Волиняночка», чисельністю 62 учасники, отримала головний приз - велике гран-прі. Окрім участі у фестивальних заходах діти відпочивали на курорті «Сонячний берег».

«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО
«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО

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Теги: Волиняночка, фестиваль
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