«Волиняночка» здобула головний приз на фестивалі у Болгарії. ФОТО





Впродовж чотирьох фестивальних днів учасники ансаблю демонстрували підготовлені конкурсні програми, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



За рішенням журі середня група ансамблю танцю «Волиняночка», чисельністю 62 учасники, отримала головний приз - велике гран-прі. Окрім участі у фестивальних заходах діти відпочивали на курорті «Сонячний берег».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ансамбль танцю “Волиняночка” здобув гран-прі на Міжнародному фестивалі конкурсі у Болгарії.Впродовж чотирьох фестивальних днів учасники ансаблю демонстрували підготовлені конкурсні програми, - йдеться на сайті Луцької міської ради.За рішенням журі середня група ансамблю танцю «Волиняночка», чисельністю 62 учасники, отримала головний приз - велике гран-прі. Окрім участі у фестивальних заходах діти відпочивали на курорті «Сонячний берег».

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