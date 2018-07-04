Розшукують водія, який скоїв аварію у Луцьку і втік
Сьогодні, 15:47
У Луцьку розшукують водія Land Cruiser 100, який спричинив ДТП і втік з місця події.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Ірина Поплавська.
Вона розповіла, що авто - чорного кольору, номерний знак АС5252СВ.
«Водій даного автомобіля 04.07.2018 близько 21:20 в Луцьку спричинив ДТП та з місця ДТП зник!» - пише Ірина Поплавська.
Також жінка зазначила, що відоме ім'я водія — Книш Кирило Олегович. Чоловік — 1985 року народження.
«Можливо, хтось знає водія особисто», - припускає Ірина.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Ірина Поплавська.
Вона розповіла, що авто - чорного кольору, номерний знак АС5252СВ.
«Водій даного автомобіля 04.07.2018 близько 21:20 в Луцьку спричинив ДТП та з місця ДТП зник!» - пише Ірина Поплавська.
Також жінка зазначила, що відоме ім'я водія — Книш Кирило Олегович. Чоловік — 1985 року народження.
«Можливо, хтось знає водія особисто», - припускає Ірина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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