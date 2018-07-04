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Розшукують водія, який скоїв аварію у Луцьку і втік

Розшукують водія, який скоїв аварію у Луцьку і втік
У Луцьку розшукують водія Land Cruiser 100, який спричинив ДТП і втік з місця події.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» написала Ірина Поплавська.

Вона розповіла, що авто - чорного кольору, номерний знак АС5252СВ.

«Водій даного автомобіля 04.07.2018 близько 21:20 в Луцьку спричинив ДТП та з місця ДТП зник!» - пише Ірина Поплавська.

Також жінка зазначила, що відоме ім'я водія — Книш Кирило Олегович. Чоловік — 1985 року народження.

«Можливо, хтось знає водія особисто», - припускає Ірина.

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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