У Києві в авто знайшли вбитого чоловіка





Про це



"05 липня, о 13.10, у Шевченківському районі на вулиці, в автомобілі Hyundai, знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.



Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Шевченківському районі невідомі застрелили місцевого мешканця.Про це ТСН повідомили власні джерела у правоохоронних органах."05 липня, о 13.10, у Шевченківському районі на вулиці, в автомобілі Hyundai, знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються.

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