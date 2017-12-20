У Києві в авто знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 15:58
У Києві в Шевченківському районі невідомі застрелили місцевого мешканця.
Про це ТСН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
"05 липня, о 13.10, у Шевченківському районі на вулиці, в автомобілі Hyundai, знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.
Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються.
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Про це ТСН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.
"05 липня, о 13.10, у Шевченківському районі на вулиці, в автомобілі Hyundai, знайдено мертвим із вогнепальним пораненням грудної клітки місцевого жителя, 1977 р.н." - йдеться у повідомленні.
Наразі інші подробиці та причини інциденту з’ясовуються.
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