Судитимуть волинянина, який вбив рідного дядька





Нагадаємо, що трагедія сталась 29 червня у селі і Печихвости Горохівського району, - інформує прес-служба прокуратури області.



Зазначається, що молодик під час бійки з рідним дядьком завдавав нетверезому 43-річному чоловіку удари кулаками та палицею, яка трапилася під руки. Чоловіки боролися й падали, вдарялися об стіни та меблі, відтак старший із них отримав черепно-мозкову травму, від якої згодом помер у реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.



Молодшому ж повідомлено про підозру у вбивстві через необережність (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 119 КК України).



Триває досудове розслідування.

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