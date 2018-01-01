Судитимуть волинянина, який вбив рідного дядька
Сьогодні, 16:34
Волинянину, який до смерті побив свого дядька, оголосили про підозру.
Нагадаємо, що трагедія сталась 29 червня у селі і Печихвости Горохівського району, - інформує прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що молодик під час бійки з рідним дядьком завдавав нетверезому 43-річному чоловіку удари кулаками та палицею, яка трапилася під руки. Чоловіки боролися й падали, вдарялися об стіни та меблі, відтак старший із них отримав черепно-мозкову травму, від якої згодом помер у реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Молодшому ж повідомлено про підозру у вбивстві через необережність (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 119 КК України).
Триває досудове розслідування.
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Нагадаємо, що трагедія сталась 29 червня у селі і Печихвости Горохівського району, - інформує прес-служба прокуратури області.
Зазначається, що молодик під час бійки з рідним дядьком завдавав нетверезому 43-річному чоловіку удари кулаками та палицею, яка трапилася під руки. Чоловіки боролися й падали, вдарялися об стіни та меблі, відтак старший із них отримав черепно-мозкову травму, від якої згодом помер у реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Молодшому ж повідомлено про підозру у вбивстві через необережність (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 119 КК України).
Триває досудове розслідування.
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