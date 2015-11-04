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Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз

Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» планує придбати сміттєвоз.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Нагадаємо, у Луцьку з 1 серпня подорожчає вивіз сміття. За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, тариф не переглядали з 2008 року. Оскільки підприємство не отримує прибутків, придбати новий сміттєвоз не мають змоги і купують техніку з Європи.

У тендері йдеться про купівлю сміттєвоза, котрий уже був у користуванні, у відмінному робочому стані.

Спецавтомобіль хочуть купити за 800 тисяч гривень.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 липня, аукціон розпочнеться 24 липня. Сміттєвоз мають доставити не пізніше двох днів з моменту підприсання договору.

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Теги: Луцькспецкомунтранс, сміття
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