Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз
Сьогодні, 16:37
Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» планує придбати сміттєвоз.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Нагадаємо, у Луцьку з 1 серпня подорожчає вивіз сміття. За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, тариф не переглядали з 2008 року. Оскільки підприємство не отримує прибутків, придбати новий сміттєвоз не мають змоги і купують техніку з Європи.
У тендері йдеться про купівлю сміттєвоза, котрий уже був у користуванні, у відмінному робочому стані.
Спецавтомобіль хочуть купити за 800 тисяч гривень.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 липня, аукціон розпочнеться 24 липня. Сміттєвоз мають доставити не пізніше двох днів з моменту підприсання договору.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Нагадаємо, у Луцьку з 1 серпня подорожчає вивіз сміття. За словами директора «Луцькспецкомунтрансу» Валерія Кузьмича, тариф не переглядали з 2008 року. Оскільки підприємство не отримує прибутків, придбати новий сміттєвоз не мають змоги і купують техніку з Європи.
У тендері йдеться про купівлю сміттєвоза, котрий уже був у користуванні, у відмінному робочому стані.
Спецавтомобіль хочуть купити за 800 тисяч гривень.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 липня, аукціон розпочнеться 24 липня. Сміттєвоз мають доставити не пізніше двох днів з моменту підприсання договору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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