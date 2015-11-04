Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Нагадаємо, Валерія Кузьмича, тариф не переглядали з 2008 року. Оскільки підприємство не отримує прибутків, придбати новий сміттєвоз не мають змоги і купують техніку з Європи.



У тендері йдеться про купівлю сміттєвоза, котрий уже був у користуванні, у відмінному робочому стані.



Спецавтомобіль хочуть купити за 800 тисяч гривень.



Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 липня, аукціон розпочнеться 24 липня. Сміттєвоз мають доставити не пізніше двох днів з моменту підприсання договору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс» планує придбати сміттєвоз.Відповідний тендер оголосили на ProZorro.Нагадаємо, у Луцьку з 1 серпня подорожчає вивіз сміття . За словами директора «Луцькспецкомунтрансу», тариф не переглядали з 2008 року. Оскільки підприємство не отримує прибутків, придбати новий сміттєвоз не мають змоги і купують техніку з Європи.У тендері йдеться про купівлю сміттєвоза, котрий уже був у користуванні, у відмінному робочому стані.Спецавтомобіль хочуть купити за 800 тисяч гривень.Тендерні пропозиції прийматимуть до 23 липня, аукціон розпочнеться 24 липня. Сміттєвоз мають доставити не пізніше двох днів з моменту підприсання договору.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію