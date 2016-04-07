У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
Сьогодні, 16:49
У дворі Луцького замку випускникам факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки вручили дипломи бакалавра.
Урочистість влаштували у середу, 4 липня.
На місці дійства зібралися випускники факультету, їхні рідні та друзі, а також викладацький колектив.
"Атестати зрілості" випускники отримали з рук декана факультету Юрія Громика.
До слова, саме він розмістив у соцмережах фотозвіт з урочистостей, який відбувся.
"4 липня 2018 р. в середньовічному луцькому замку сталося диво... :-) Більше 120 талановитих дівчат та юнаків отримали дипломи фахівців із журналістики, видавничої справи та української і слов'янської філології", - йдеться у повідомленні декана.
Фото Олесі Нижник
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Урочистість влаштували у середу, 4 липня.
На місці дійства зібралися випускники факультету, їхні рідні та друзі, а також викладацький колектив.
"Атестати зрілості" випускники отримали з рук декана факультету Юрія Громика.
До слова, саме він розмістив у соцмережах фотозвіт з урочистостей, який відбувся.
"4 липня 2018 р. в середньовічному луцькому замку сталося диво... :-) Більше 120 талановитих дівчат та юнаків отримали дипломи фахівців із журналістики, видавничої справи та української і слов'янської філології", - йдеться у повідомленні декана.
Фото Олесі Нижник
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
Сьогодні, 16:49
Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз
Сьогодні, 16:37
Судитимуть волинянина, який вбив рідного дядька
Сьогодні, 16:34