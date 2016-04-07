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У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний

У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У дворі Луцького замку випускникам факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки вручили дипломи бакалавра.

Урочистість влаштували у середу, 4 липня.

На місці дійства зібралися випускники факультету, їхні рідні та друзі, а також викладацький колектив.

"Атестати зрілості" випускники отримали з рук декана факультету Юрія Громика.

До слова, саме він розмістив у соцмережах фотозвіт з урочистостей, який відбувся.

"4 липня 2018 р. в середньовічному луцькому замку сталося диво... :-) Більше 120 талановитих дівчат та юнаків отримали дипломи фахівців із журналістики, видавничої справи та української і слов'янської філології", - йдеться у повідомленні декана.

Фото Олесі Нижник

У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний
У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний

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Теги: студенти, СНУ імені Лесі Українки, ФФтаЖ, молодь, випускний
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