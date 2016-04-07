У Луцькому замку для новоспечених філологів та журналістів влаштували випускний





Урочистість влаштували у середу, 4 липня.



На місці дійства зібралися випускники факультету, їхні рідні та друзі, а також викладацький колектив.



"Атестати зрілості" випускники отримали з рук декана факультету Юрія Громика.



До слова, саме він розмістив у соцмережах фотозвіт з урочистостей, який відбувся.



"4 липня 2018 р. в середньовічному луцькому замку сталося диво... :-) Більше 120 талановитих дівчат та юнаків отримали дипломи фахівців із журналістики, видавничої справи та української і слов'янської філології", - йдеться у повідомленні декана.



Фото Олесі Нижник





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворі Луцького замку випускникам факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки вручили дипломи бакалавра.Урочистість влаштували у середу, 4 липня.На місці дійства зібралися випускники факультету, їхні рідні та друзі, а також викладацький колектив."Атестати зрілості" випускники отримали з рук декана факультетуДо слова, саме він розмістив у соцмережах фотозвіт з урочистостей, який відбувся."4 липня 2018 р. в середньовічному луцькому замку сталося диво... :-) Більше 120 талановитих дівчат та юнаків отримали дипломи фахівців із журналістики, видавничої справи та української і слов'янської філології", - йдеться у повідомленні декана.

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