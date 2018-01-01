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Волинська спортсменка візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх

Волинська спортсменка візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх
На чемпіонаті Європи серед юнаків у місті Дьйор (Угорщина) вихованка Любешівської ДЮСШ Дарина Касян на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби фінішувала восьмою.

Про це пише газета Нове життя.

Відтак, юна спортсменка здобула право брати участь на юнацькі Олімпійські ігри, які відбуватимуться 11-17 жовтня в Буенос-Айресі (Аргентина).

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Теги: спорт, юнацькі Олімпійські ігри
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