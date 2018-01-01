Волинська спортсменка візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх

Дарина Касян на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби фінішувала восьмою.



Про це пише газета



Відтак, юна спортсменка здобула право брати участь на юнацькі Олімпійські ігри, які відбуватимуться 11-17 жовтня в Буенос-Айресі (Аргентина).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На чемпіонаті Європи серед юнаків у місті Дьйор (Угорщина) вихованка Любешівської ДЮСШна дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби фінішувала восьмою.Про це пише газета Нове життя Відтак, юна спортсменка здобула право брати участь на юнацькі Олімпійські ігри, які відбуватимуться 11-17 жовтня в Буенос-Айресі (Аргентина).

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