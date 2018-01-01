Волинська спортсменка візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх
Сьогодні, 17:01
На чемпіонаті Європи серед юнаків у місті Дьйор (Угорщина) вихованка Любешівської ДЮСШ Дарина Касян на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби фінішувала восьмою.
Про це пише газета Нове життя.
Відтак, юна спортсменка здобула право брати участь на юнацькі Олімпійські ігри, які відбуватимуться 11-17 жовтня в Буенос-Айресі (Аргентина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета Нове життя.
Відтак, юна спортсменка здобула право брати участь на юнацькі Олімпійські ігри, які відбуватимуться 11-17 жовтня в Буенос-Айресі (Аргентина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинська спортсменка візьме участь у юнацьких Олімпійських іграх
Сьогодні, 17:01
Для Луцька куплять вживаний сміттєвоз
Сьогодні, 16:37