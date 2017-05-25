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Шукають двох чоловіків, які під Луцьком тримали в заручниках криптовалютників. ФОТО

Шукають двох чоловіків, які під Луцьком тримали в заручниках криптовалютників. ФОТО
Двох лучан розшукують за розбій, вимагання та викрадення людей. Чоловіки переховуються.

Так, шукають Володимира Кобиляцького, 29 вересня 1982 року народження та Сергія Семенова, 13 лютого 1981 року народження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

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Поліція встановила причетність розшукуваних осіб до незаконного позбавлення волі двох жителів обласного центру. Чоловіків обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (розбій), ч.3 ст.189 (вимагання), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Ці особи переховуються від органів слідства.

Шукають двох чоловіків, які під Луцьком тримали в заручниках криптовалютників. ФОТО
Шукають двох чоловіків, які під Луцьком тримали в заручниках криптовалютників. ФОТО


Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102». (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

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Теги: кримінал, розбій, викрадення
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