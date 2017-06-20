Волинь отримала дві «швидкі» з Китаю

На Волинь приїхали два нові реанімобілі з Китаю.Про це інформує на сторінці у facebook Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Це стало можливо завдяки угоді між урядом України та урядом Китайської Народної Республіки про надання МОЗ України автомобілів та оснащення для бригад швидкої допомоги.Зазначаються, що дані автомобілі дають можливість проводити реанімаційні заходи хворому як в автомобілі, так і безпосередньо на місці виклику. Крім того ці автомобілі комфортні та зручні як для роботи медичного персоналу, так і для транспортування пацієнтів в лікувальні заклади.Головний механік закладу оцінив відмінний стан автомобілів.