Тіло 13-річної зниклої школярки знайшли з шістьма ножовими пораненнями

Єлизавети Корешнікової, яка зникла в місті напередодні.



Про це повідомили у Нікопольському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, - пише



Правоохоронці зазначили, що наразі триває слідство, яке встановлює обставини смерті.



Учениця 9 класу, 2005 року народження, пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги до дитячого табору "Великий луг" та не повернулася.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статею "умисне вбивство". За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчини настала від 6 ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 липня у Нікополі знайшли тіло 13-річної, яка зникла в місті напередодні.Про це повідомили у Нікопольському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, - пише ТСН Правоохоронці зазначили, що наразі триває слідство, яке встановлює обставини смерті.Учениця 9 класу, 2005 року народження, пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги до дитячого табору "Великий луг" та не повернулася.Поліція відкрила кримінальне провадження за статею "умисне вбивство". За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчини настала від 6 ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.

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