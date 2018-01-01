Тіло 13-річної зниклої школярки знайшли з шістьма ножовими пораненнями
Сьогодні, 17:40
5 липня у Нікополі знайшли тіло 13-річної Єлизавети Корешнікової, яка зникла в місті напередодні.
Про це повідомили у Нікопольському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, - пише ТСН.
Правоохоронці зазначили, що наразі триває слідство, яке встановлює обставини смерті.
Учениця 9 класу, 2005 року народження, пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги до дитячого табору "Великий луг" та не повернулася.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статею "умисне вбивство". За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчини настала від 6 ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.
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Про це повідомили у Нікопольському відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області, - пише ТСН.
Правоохоронці зазначили, що наразі триває слідство, яке встановлює обставини смерті.
Учениця 9 класу, 2005 року народження, пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги до дитячого табору "Великий луг" та не повернулася.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статею "умисне вбивство". За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчини настала від 6 ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.
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