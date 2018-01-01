Волинь - серед лідерів антирейтингу порушень прав журналістів
Сьогодні, 18:32
У Луцьку за півроку зафіксували п'ять порушень прав журналістів.
За шість місяців 2018 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом по Україні 126 випадків порушень свободи слова, які сталися у 21 регіоні країни, - повідомили в ІМІ.
За аналогічний період 2017 року таких випадків було менше - 121. Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.
До трійки лідерів увійшли випадки перешкоджання журналістській діяльності, побиття та погрози журналістам. Цього року експерти ІМІ фіксують зростання кількості випадків у категоріях перешкоджання і побиття в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Найбільшу кількість порушень за першу половину 2018 року ескперти ІМІ зафіксували в категорії “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” – 56 (за аналогічний період 2017 року – 44 випадки).
Лідером з порушень прав журналістів з початку року лишається Київ з областю (57 випадків).
Далі йдуть Миколаївщина (8 випадків) та чотири регіони з 5 випадками (Одещина, Волинь, Дніпропетровщина та Донеччина). В інших регіонах зафіксовано по чотири, три, два та одному випадку.
Переважно порушували право журналістів на професію, згідно з моніторингом, приватні особи, правоохоронці, місцева влада та депутати. Ця тенденція так і залишається стійкою з минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За шість місяців 2018 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом по Україні 126 випадків порушень свободи слова, які сталися у 21 регіоні країни, - повідомили в ІМІ.
За аналогічний період 2017 року таких випадків було менше - 121. Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.
До трійки лідерів увійшли випадки перешкоджання журналістській діяльності, побиття та погрози журналістам. Цього року експерти ІМІ фіксують зростання кількості випадків у категоріях перешкоджання і побиття в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Найбільшу кількість порушень за першу половину 2018 року ескперти ІМІ зафіксували в категорії “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” – 56 (за аналогічний період 2017 року – 44 випадки).
Лідером з порушень прав журналістів з початку року лишається Київ з областю (57 випадків).
Далі йдуть Миколаївщина (8 випадків) та чотири регіони з 5 випадками (Одещина, Волинь, Дніпропетровщина та Донеччина). В інших регіонах зафіксовано по чотири, три, два та одному випадку.
Переважно порушували право журналістів на професію, згідно з моніторингом, приватні особи, правоохоронці, місцева влада та депутати. Ця тенденція так і залишається стійкою з минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинь - серед лідерів антирейтингу порушень прав журналістів
Сьогодні, 18:32
На «Бандерштаті» виступить Макс Кідрук
Сьогодні, 18:16
У Луцьку знову вибиратимуть гімн міста
Сьогодні, 17:56