Волинь - серед лідерів антирейтингу порушень прав журналістів





За шість місяців 2018 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом по Україні 126 випадків порушень свободи слова, які сталися у 21 регіоні країни, - повідомили в



За аналогічний період 2017 року таких випадків було менше - 121. Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.



До трійки лідерів увійшли випадки перешкоджання журналістській діяльності, побиття та погрози журналістам. Цього року експерти ІМІ фіксують зростання кількості випадків у категоріях перешкоджання і побиття в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Найбільшу кількість порушень за першу половину 2018 року ескперти ІМІ зафіксували в категорії “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” – 56 (за аналогічний період 2017 року – 44 випадки).



Лідером з порушень прав журналістів з початку року лишається Київ з областю (57 випадків).



Далі йдуть Миколаївщина (8 випадків) та чотири регіони з 5 випадками (Одещина, Волинь, Дніпропетровщина та Донеччина). В інших регіонах зафіксовано по чотири, три, два та одному випадку.



Переважно порушували право журналістів на професію, згідно з моніторингом, приватні особи, правоохоронці, місцева влада та депутати. Ця тенденція так і залишається стійкою з минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за півроку зафіксували п'ять порушень прав журналістів.За шість місяців 2018 року експерти Інституту масової інформації зафіксували загалом по Україні 126 випадків порушень свободи слова, які сталися у 21 регіоні країни, - повідомили в ІМІ За аналогічний період 2017 року таких випадків було менше - 121. Такими є результати щомісячного моніторингу Інституту масової інформації “Барометр свободи слова”.До трійки лідерів увійшли випадки перешкоджання журналістській діяльності, побиття та погрози журналістам. Цього року експерти ІМІ фіксують зростання кількості випадків у категоріях перешкоджання і побиття в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.Найбільшу кількість порушень за першу половину 2018 року ескперти ІМІ зафіксували в категорії “перешкоджання законній професійній діяльності журналістів” – 56 (за аналогічний період 2017 року – 44 випадки).Лідером з порушень прав журналістів з початку року лишається Київ з областю (57 випадків).Далі йдуть Миколаївщина (8 випадків) та чотири регіони з 5 випадками (Одещина, Волинь, Дніпропетровщина та Донеччина). В інших регіонах зафіксовано по чотири, три, два та одному випадку.Переважно порушували право журналістів на професію, згідно з моніторингом, приватні особи, правоохоронці, місцева влада та депутати. Ця тенденція так і залишається стійкою з минулого року.

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