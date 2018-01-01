Начальнику Волинської митниці підкинули гроші: справу закрили. ВІДЕО

Артур Мартиросян пояснив, чому закрили кримінальне провадження проти начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького.



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Зі слів адвоката, перша причина закриття кримінального провадження слідчими Рівненської прокуратури в тому, що затримання Віктора Кривіцького відбувалось за вказівкою прокурора Волинсько області Максима Киричука, який особисто підписав 19 серпня 2017 року підозру.



"Оскільки до прокуратури Рівненської області дане провадження вже було передано з фактом незаконного затримання та передчасно пред'явленю підозрою Кривіцькому В.Б., нові слідчі не бажали бути посібниками злочинного угрупування під керівництвом Киричука-Єфремова, а тому провели досудове слідство, зібрали докази, та прийняли законне рішення в справі, закривши її", – йдеться в дописі.



Артур Мартиросян зазначив, що до затримання начальника митниці були причетні працівники прокуратури Волинської області, зокрема Єфремов С., Олішкевич О., Безушко О., Мотрунчик О, Божко С, Трофімук О.



Наразі група адвокатів готує заяви до правоохоронних органів про вчинення незаконних дій цими особами відносно Віктора Кривіцького.



Також адвокат називає ще одну причину.



Нагадаємо: Віктора Кривіцького звинувачували в тому, що він отримав неправомірну вигоду в розмірі 50 доларів США. Ці кошти знайшли в орендованій ним квартирі в Ковелі під час обшуку.



Проте, зі слів адвоката, Кривіцький до обшуку не проживав в тій квартирі, оскільки з сім'єю відпочивав на о. Світязь. Після роботи він їхав туди, а зранку повертався.



"Скориставшись відсутністю Кривіцького В.Б. по місцю проживання в Ковелі, невідома особа проникла 15.08.2017 року о 23 год. 14 хв. в цю квартиру та підкинула 50 доларів, які 17.08.2017 року слідчі прокуратури Волиської області Трофімук О. та Безушко О. виявили під час обшуку", – пише адвокат.



Але в квартирі Кривіцького була встановлена прихована камера на час його перебування, яка зафіксувала прихід злочинця, який підкинув гроші в квартиру.



"Коли 17.08.2017 року близько 22 години Кривіцький В.Б. разом зі своїм водієм приїхали на орендовану квартиру, за ними забігли прокурори Трофімук О. та Безушко О., які їх очікували біля під'їзду, та майже відразу знайшли на кухонній шафі чистий блокнот, в якому знаходилось 50 доларів США", – зазначив він.



Наявність цього відео була вирішальним фактором, яке примусило слідчих прокуратури Волинської області прийняти рішення про закриття провадження відносно Віктора Кривіцького.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький адвокатпояснив, чому закрили кримінальне провадження проти начальника Волинської митниціПро це пише Конкурент з посиланням на Facebook адвоката.Зі слів адвоката, перша причина закриття кримінального провадження слідчими Рівненської прокуратури в тому, що затримання Віктора Кривіцького відбувалось за вказівкою прокурора Волинсько області, який особисто підписав 19 серпня 2017 року підозру."Оскільки до прокуратури Рівненської області дане провадження вже було передано з фактом незаконного затримання та передчасно пред'явленю підозрою Кривіцькому В.Б., нові слідчі не бажали бути посібниками злочинного угрупування під керівництвом Киричука-Єфремова, а тому провели досудове слідство, зібрали докази, та прийняли законне рішення в справі, закривши її", – йдеться в дописі.Артур Мартиросян зазначив, що до затримання начальника митниці були причетні працівники прокуратури Волинської області, зокрема Єфремов С., Олішкевич О., Безушко О., Мотрунчик О, Божко С, Трофімук О.Наразі група адвокатів готує заяви до правоохоронних органів про вчинення незаконних дій цими особами відносно Віктора Кривіцького.Також адвокат називає ще одну причину.Нагадаємо: Віктора Кривіцького звинувачували в тому, що він отримав неправомірну вигоду в розмірі 50 доларів США. Ці кошти знайшли в орендованій ним квартирі в Ковелі під час обшуку.Проте, зі слів адвоката, Кривіцький до обшуку не проживав в тій квартирі, оскільки з сім'єю відпочивав на о. Світязь. Після роботи він їхав туди, а зранку повертався."Скориставшись відсутністю Кривіцького В.Б. по місцю проживання в Ковелі, невідома особа проникла 15.08.2017 року о 23 год. 14 хв. в цю квартиру та підкинула 50 доларів, які 17.08.2017 року слідчі прокуратури Волиської області Трофімук О. та Безушко О. виявили під час обшуку", – пише адвокат.Але в квартирі Кривіцького була встановлена прихована камера на час його перебування, яка зафіксувала прихід злочинця, який підкинув гроші в квартиру."Коли 17.08.2017 року близько 22 години Кривіцький В.Б. разом зі своїм водієм приїхали на орендовану квартиру, за ними забігли прокурори Трофімук О. та Безушко О., які їх очікували біля під'їзду, та майже відразу знайшли на кухонній шафі чистий блокнот, в якому знаходилось 50 доларів США", – зазначив він.Наявність цього відео була вирішальним фактором, яке примусило слідчих прокуратури Волинської області прийняти рішення про закриття провадження відносно Віктора Кривіцького.

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