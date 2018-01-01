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«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю

«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан дороги на вулиці Черчицькій.

Про це написав житель ‎Сергій Мельник‎ у спільноті Актуальна Волинь.

"Чи то пливти чи то їхати? По вулиці Черчицькій давно обіцяний асфальт, особливо перед черговими виборами, шановні депутати міської ради, схаменіться", - обурюється чоловік.

"Це жах, це не дорога! Асфальтуйте, вже хватить ті двори в Луцьку асфальтувати, в нас вулиця теж місто і можна сказати, що центр міста, 10хв йти до центру!" - йдеться у повідомленні Сергія.

«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю
«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю
«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю

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Теги: благоустрій, дорога
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