«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю
Сьогодні, 19:30
У Луцьку скаржаться на незадовільний стан дороги на вулиці Черчицькій.
Про це написав житель Сергій Мельник у спільноті Актуальна Волинь.
"Чи то пливти чи то їхати? По вулиці Черчицькій давно обіцяний асфальт, особливо перед черговими виборами, шановні депутати міської ради, схаменіться", - обурюється чоловік.
"Це жах, це не дорога! Асфальтуйте, вже хватить ті двори в Луцьку асфальтувати, в нас вулиця теж місто і можна сказати, що центр міста, 10хв йти до центру!" - йдеться у повідомленні Сергія.
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Про це написав житель Сергій Мельник у спільноті Актуальна Волинь.
"Чи то пливти чи то їхати? По вулиці Черчицькій давно обіцяний асфальт, особливо перед черговими виборами, шановні депутати міської ради, схаменіться", - обурюється чоловік.
"Це жах, це не дорога! Асфальтуйте, вже хватить ті двори в Луцьку асфальтувати, в нас вулиця теж місто і можна сказати, що центр міста, 10хв йти до центру!" - йдеться у повідомленні Сергія.
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