«Це жах, це не дорога!» - лучанин просить заасфальтувати вулицю

У Луцьку скаржаться на незадовільний стан дороги на вулиці Черчицькій.Про це написав житель ‎‎ у спільноті Актуальна Волинь."Чи то пливти чи то їхати? По вулиці Черчицькій давно обіцяний асфальт, особливо перед черговими виборами, шановні депутати міської ради, схаменіться", - обурюється чоловік."Це жах, це не дорога! Асфальтуйте, вже хватить ті двори в Луцьку асфальтувати, в нас вулиця теж місто і можна сказати, що центр міста, 10хв йти до центру!" - йдеться у повідомленні Сергія.