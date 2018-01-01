Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 липня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується
дощова погода.
У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень підніметься до +25…+27.
Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
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У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується
дощова погода.
У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень підніметься до +25…+27.
Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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