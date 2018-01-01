Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 липня





У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується

дощова погода.



У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень підніметься до +25…+27.



Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Ковелі, Володимирі-Волинському очікуєтьсядощова погода.У Любешеві, Світязі – без опадів. Температура повітря вночі до +15…+16 градусів, удень підніметься до +25…+27.Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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