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«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок

«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що Луцьк має неабиякий туристичний потенціал. А кожен турист має побачити замок Любарта, який, щоправда, потребує деякої модернізації.

Про це Садовий розповів під час заходу «UrbanTalks Луцьк & Львів», який відбувається 5 липня у внутрішньому дворику Волинського коледжу національного університету харчових технологій.

«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок


Розповідаючи про створення стратегії ідентичності міста, Андрій Садовий зауважив, що Луцьк має дуже славну історію.

«Я би дуже хотів, щоб кожен турист, який приїжджає до Львова, так само приїхав до луцька і побачив ваш прекрасний замок. Я би, звичайно, там трохи попрацював, щоб всі ті експозиції стали більш атрактивними, більш модерними. Збудував би там сучасний музей зі скла, щоби там можна було пізнати історію міста, історію Волині, щоби це було поєднано з хорошою гастрономією», - висловився Садовий.

«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок


Окрім того, очільник Львова додав, що дуже хотів би, аби у Луцьку з’явилися будівлі, які були б пам’ятками архітектури 21-ого століття.

«Хочу, щоби ви були горді своєю історією і надихалися новітнім духом», - звернувся він до лучан.


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Теги: Андрій Садовий, Луцьк
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Коментарі 2
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краще сміттепереробний завод збудуй у Львові...за дванадцять років.
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Дядя, ото зі своїм склом разом єхай на..й з Луцька!
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