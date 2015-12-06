Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту





Світлинами зі знімального майданчика поділився соліст групи Сергій Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.



"Тим часом, тривають фінальні роботи по нашому новому відео на пісню "Найкращий друг". Здається, ми зняли найчуттєвішу роботу в нашій кліпографії! Чекаємо разом", - йдеться у дописі фронтмена.





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