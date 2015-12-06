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Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту

Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту
Гурт "Фіолет", який має луцьке коріння, завершує роботу над своїм новим кліпом.

Світлинами зі знімального майданчика поділився соліст групи Сергій Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

"Тим часом, тривають фінальні роботи по нашому новому відео на пісню "Найкращий друг". Здається, ми зняли найчуттєвішу роботу в нашій кліпографії! Чекаємо разом", - йдеться у дописі фронтмена.

Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту
Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту
Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту
Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту
Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту
Соліст «Фіолету» показав, як знімали найчуттєвіший кліп гурту

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Теги: Фіолет, музика, Сергій Мартинюк
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