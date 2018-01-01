«Волинь» поступилася львів'янам у першому матчі на зборах

Протягом перших днів збору командазазнала досить відчутних кадрових втрат: одразу декілька футболістів травмувалися та будуть відновлюватися фактично до початку чемпіонату.А перший товариський поєдинок на Закарпатті «Волинь» почала з шокового швидкого пропущеного гола, - повідомили у прес-службі ФК "Волинь".Утім, футболісти зуміли досить швидко оговтатися від невдалого дебюту та зрівняти гол після влучного удару головою відпісля подачі кутового.На жаль, уже за декілька хвилин учасникам Прем’єр-ліги майбутнього сезону знову вдалося вийти уперед в рахунку, причому це сталося якраз тоді, коли «Волинь» грала у меншості:отримав ушкодження, а після пропущеного гола його змінивОднак, до перерви «Хрестоносці» таки відновили паритет.заробив пенальті та сам реалізував вирок арбітра – на «антракт» команди пішли за рахунку 2:2.У другому таймі тренерський штаб «Волині» по ходу гри здійснив декілька замін, утім, суперникам двічі вдалося відзначитися у наші ворота. Здався останній рубіж ФК «Львова» лише на останніх секундах зустрічі, коли форвард, що знаходиться у нас на перегляді, забив третій голи нашої команди.Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку з рахунком 3:4.«Так, у нас були деякі помилки, однак це звичайний робочий процес. Гравці через деякі обставини грали не у повному складі, до того ж, матч проводили після досить відчутних навантажень. Тож усе іде за планом», - прокоментував після гри головний тренер Андрій Тлумак.Наступну гру на зборі «Волинь» проведе проти закарпатської команди «Минай» у неділю, 8 липня.