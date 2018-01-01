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«Волинь» поступилася львів'янам у першому матчі на зборах

«Волинь» поступилася львів'янам у першому матчі на зборах
Протягом перших днів збору команда Андрія Тлумака зазнала досить відчутних кадрових втрат: одразу декілька футболістів травмувалися та будуть відновлюватися фактично до початку чемпіонату.

А перший товариський поєдинок на Закарпатті «Волинь» почала з шокового швидкого пропущеного гола, - повідомили у прес-службі ФК "Волинь".

Утім, футболісти зуміли досить швидко оговтатися від невдалого дебюту та зрівняти гол після влучного удару головою від Дмитра Козьбана після подачі кутового.

На жаль, уже за декілька хвилин учасникам Прем’єр-ліги майбутнього сезону знову вдалося вийти уперед в рахунку, причому це сталося якраз тоді, коли «Волинь» грала у меншості: Валерій Болденков отримав ушкодження, а після пропущеного гола його змінив Руслан Марушка.

Однак, до перерви «Хрестоносці» таки відновили паритет. Денис Кожанов заробив пенальті та сам реалізував вирок арбітра – на «антракт» команди пішли за рахунку 2:2.

У другому таймі тренерський штаб «Волині» по ходу гри здійснив декілька замін, утім, суперникам двічі вдалося відзначитися у наші ворота. Здався останній рубіж ФК «Львова» лише на останніх секундах зустрічі, коли форвард, що знаходиться у нас на перегляді, забив третій голи нашої команди.

Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку з рахунком 3:4.

«Так, у нас були деякі помилки, однак це звичайний робочий процес. Гравці через деякі обставини грали не у повному складі, до того ж, матч проводили після досить відчутних навантажень. Тож усе іде за планом», - прокоментував після гри головний тренер Андрій Тлумак.

Наступну гру на зборі «Волинь» проведе проти закарпатської команди «Минай» у неділю, 8 липня.

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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