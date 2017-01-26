Тут найкраща піца в Україні і феноменальна кава, – мер Львова про Луцьк

Андрій Садовий вважає, що Луцьк ще має куди рухатися у напрямку розвитку туризму та формування стратегії ідентичності міста.



Але у Луцька, за його словами, є всі шанси стати привабливим для туристів.



Про це Садовий розповів під час заходу «UrbanTalks Луцьк & Львів», який відбувається 5 липня у внутрішньому дворику Волинського коледжу національного університету харчових технологій.



Так, на переконання очільника Львова, він би дещо осучаснив територію замку Любарта. Зокрема,



«Ви робите найкрашу піцу в Україні. Тому що піца «Фелічіта», яка є у Львові, це, фактично, дочірня структура від вашої піци. У вас феноменальна кава, до речі. У вас є багато класних речей. Чудовий замок. Але найцінніше – Луцьк має класних людей», - сказав Садовий.



Він додав, що дуже хоче, аби всі міста в Україні були успішними.



Тож через те, що в Україні немає структури, яка б консультувала міста задля їхнього розвитку, він вирішив внести свою лепту та поїхав розмовляти з представниками різних міста у форматі «UrbanTalks».

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