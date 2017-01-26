Тут найкраща піца в Україні і феноменальна кава, – мер Львова про Луцьк
Сьогодні, 21:00
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що Луцьк ще має куди рухатися у напрямку розвитку туризму та формування стратегії ідентичності міста.
Але у Луцька, за його словами, є всі шанси стати привабливим для туристів.
Про це Садовий розповів під час заходу «UrbanTalks Луцьк & Львів», який відбувається 5 липня у внутрішньому дворику Волинського коледжу національного університету харчових технологій.
Так, на переконання очільника Львова, він би дещо осучаснив територію замку Любарта. Зокрема, збудував би неподалік від нього музей зі скла. Він порадив створювати об’єкти, які могли б стати пам’ятками архітектури 21-ого століття.
«Ви робите найкрашу піцу в Україні. Тому що піца «Фелічіта», яка є у Львові, це, фактично, дочірня структура від вашої піци. У вас феноменальна кава, до речі. У вас є багато класних речей. Чудовий замок. Але найцінніше – Луцьк має класних людей», - сказав Садовий.
Він додав, що дуже хоче, аби всі міста в Україні були успішними.
Тож через те, що в Україні немає структури, яка б консультувала міста задля їхнього розвитку, він вирішив внести свою лепту та поїхав розмовляти з представниками різних міста у форматі «UrbanTalks».
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Але у Луцька, за його словами, є всі шанси стати привабливим для туристів.
Про це Садовий розповів під час заходу «UrbanTalks Луцьк & Львів», який відбувається 5 липня у внутрішньому дворику Волинського коледжу національного університету харчових технологій.
Так, на переконання очільника Львова, він би дещо осучаснив територію замку Любарта. Зокрема, збудував би неподалік від нього музей зі скла. Він порадив створювати об’єкти, які могли б стати пам’ятками архітектури 21-ого століття.
«Ви робите найкрашу піцу в Україні. Тому що піца «Фелічіта», яка є у Львові, це, фактично, дочірня структура від вашої піци. У вас феноменальна кава, до речі. У вас є багато класних речей. Чудовий замок. Але найцінніше – Луцьк має класних людей», - сказав Садовий.
Він додав, що дуже хоче, аби всі міста в Україні були успішними.
Тож через те, що в Україні немає структури, яка б консультувала міста задля їхнього розвитку, він вирішив внести свою лепту та поїхав розмовляти з представниками різних міста у форматі «UrbanTalks».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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