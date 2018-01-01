У Луцьку – аварія. ФОТО

На проспекті Молоді у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох «іномарок».Про це у одній із груп у соцмережі Facebook повідомила користувачЗа словами дописувачки, учасники аварії – автівки на українській та іноземній реєстрації.«Водій на блясі пропускав пішоходів на переході, в нього врізався на укр. номерах. До речі, добре пом’яв бампер і капот», - написала авторка допису на додала світлини.