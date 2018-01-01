У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:47
На проспекті Молоді у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох «іномарок».
Про це у одній із груп у соцмережі Facebook повідомила користувач Анжеліка Войтович.
За словами дописувачки, учасники аварії – автівки на українській та іноземній реєстрації.
«Водій на блясі пропускав пішоходів на переході, в нього врізався на укр. номерах. До речі, добре пом’яв бампер і капот», - написала авторка допису на додала світлини.
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Про це у одній із груп у соцмережі Facebook повідомила користувач Анжеліка Войтович.
За словами дописувачки, учасники аварії – автівки на українській та іноземній реєстрації.
«Водій на блясі пропускав пішоходів на переході, в нього врізався на укр. номерах. До речі, добре пом’яв бампер і капот», - написала авторка допису на додала світлини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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