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У Луцьку – аварія. ФОТО

У Луцьку – аварія. ФОТО
На проспекті Молоді у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох «іномарок».

Про це у одній із груп у соцмережі Facebook повідомила користувач Анжеліка Войтович.

За словами дописувачки, учасники аварії – автівки на українській та іноземній реєстрації.

«Водій на блясі пропускав пішоходів на переході, в нього врізався на укр. номерах. До речі, добре пом’яв бампер і капот», - написала авторка допису на додала світлини.

У Луцьку – аварія. ФОТО
У Луцьку – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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