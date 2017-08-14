«Я чекав тебе все життя»: луцькій режисерці освідчилися під час подорожі
Сьогодні, 22:36
Луцькій режисерці Вікторії Поліщук під час подорожі її коханий Сергій Федчук запропонував вийти за нього заміж.
Про це у Facebook написала подруга Вікторії, телеведуча Галина Падалко.
“Ти знаєш, що я чекав тебе все життя?» Аааааааааааааааааааааа, я в шоці!!! Лети, моя пташко, в прекрасне сімейне життя. Відриваю тебе від серця і передаю в дуужеее надійні руки! Сергій - просто красавчік! І буде відпускати Віку зі мною в супертревели!", - написала Падалко.
Вона додала, що раніше була переконана, що не треба псувати ідеальні стосунки шлюбом. Але у цій ситуації впевнена, що все навпаки і їхня сім’я стане ще міцнішою і з часом більшою!
"P.S. І, будь ласка, не вздумайте мене довбати питаннями «Галюня, коли ти вже заміж?» Цього в планах точно немає, в найближчих так сто відсотків! (Надто ідеальне і феєричне в мене моє холостяцьке життя)", - додала Галина Падалко.
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Про це у Facebook написала подруга Вікторії, телеведуча Галина Падалко.
“Ти знаєш, що я чекав тебе все життя?» Аааааааааааааааааааааа, я в шоці!!! Лети, моя пташко, в прекрасне сімейне життя. Відриваю тебе від серця і передаю в дуужеее надійні руки! Сергій - просто красавчік! І буде відпускати Віку зі мною в супертревели!", - написала Падалко.
Вона додала, що раніше була переконана, що не треба псувати ідеальні стосунки шлюбом. Але у цій ситуації впевнена, що все навпаки і їхня сім’я стане ще міцнішою і з часом більшою!
"P.S. І, будь ласка, не вздумайте мене довбати питаннями «Галюня, коли ти вже заміж?» Цього в планах точно немає, в найближчих так сто відсотків! (Надто ідеальне і феєричне в мене моє холостяцьке життя)", - додала Галина Падалко.
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