«Я чекав тебе все життя»: луцькій режисерці освідчилися під час подорожі

Луцькій режисерціпід час подорожі її коханий Сергій Федчук запропонував вийти за нього заміж.Про це у Facebook написала подруга Вікторії, телеведуча“Ти знаєш, що я чекав тебе все життя?» Аааааааааааааааааааааа, я в шоці!!! Лети, моя пташко, в прекрасне сімейне життя. Відриваю тебе від серця і передаю в дуужеее надійні руки! Сергій - просто красавчік! І буде відпускати Віку зі мною в супертревели!", - написала Падалко.Вона додала, що раніше була переконана, що не треба псувати ідеальні стосунки шлюбом. Але у цій ситуації впевнена, що все навпаки і їхня сім’я стане ще міцнішою і з часом більшою!"P.S. І, будь ласка, не вздумайте мене довбати питаннями «Галюня, коли ти вже заміж?» Цього в планах точно немає, в найближчих так сто відсотків! (Надто ідеальне і феєричне в мене моє холостяцьке життя)", - додала Галина Падалко.