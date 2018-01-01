Простір для щасливої малечі: у Луцьку презентували унікальний дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:18
У Луцьку презентували приватний дошкільний заклад «Happy kids club», який знаходиться на проспекті Перемоги, 30. Дитсадок є унікальним центром розвитку дітей і не має аналогів у місті та області.
Презентація відбулася 5 липня.
Просторий і сучасний заклад, де створені усі умови для розвитку малюків, відкрив свої двері для перших гостей. Проводити заняття в рамках адаптаційного періоду тут розпочнуть вже 1 серпня, тож батьки та діти мали змогу «познайомитися» із садочком, оцінити його переваги і особливості.
Усіх гостей на вході привітно зустрічали представники персоналу і проводили екскурсію закладом. Знайомство з «Happy kids club» починається із яскравого та просторого холу. Надалі саме у цьому приміщенні батьки зможуть чекати на своїх діток, випити кави і в онлайн-режимі простежити, як займаються із їхніми малюками, адже у кімнаті встановлений великий монітор, на який виведена картинка із камер спостереження. Окрім цього, тут буде бібліотека, де можна буде взяти книгу, що сподобалася, для домашнього прочитання.
Лівіше холу - у садочку простора і водночас затишна рецепція, де гостей зустрічає адміністрація. Поруч на безпечних лавах без гострих кутів дітки зможуть переодягтися та перевзутися, підготувавшись до забав у садку. До слова, тут також розміщені пронумеровані яскраві персональні шафки, де для зручності можна розмістити речі малюка. Рецепція – це місце, де батьки передають дітей і відповідальність за них працівникам Happy kids club, адже потрапити далі «домашнім дорослим» - зась. Зайти можна буде тільки в особливих випадках, лише перевзувшись або ж одягнувши бахіли. Адже правила тут діють одні для всіх.
«Не буде такого, що мама веде дитину десь аж туди, в самий кінець», - розповідає психолог Ольга Кухарчук. Жінка має 3-річний досвід роботи із дітками із особливими потребами і чималий «багаж» знань із психології. Тож те, що з дітьми постійно працюватиме такий фахівець, теж є «фішкою» закладу. Ольга Кухарчук розповіла батькам, що робитиме внутрішньособистісну діагностику, досліджуватиме рівень розвитку психічних процесів, а у старшій групі - ще й вивчатиме готовність малюків до школи.
«Я також буду проводити фізкультуру із підходами сенсорної інтеграції. Дуже великий акцент робитимемо на розвиток рухової активності», - додала психолог та провадила екскурсію садочком далі.
Оскільки перший етап для діток після того, як вони потрапили з двору - помити ручки, ліворуч розміщена вбиральня. Тут встановлена високоякісна сантехніка, а сертифікати є навіть на горщики. Окрім того, у «Happy kids club» дуже уважно поставилися до вибору засобів для миття - вони безпечні у використанні, для навколишнього середовища і гіпоалергенні.
Поки заклад не працює, відвідувачам дозволили зайти на кухню, де у майбутньому для малюків готуватимуть корисну і збалансовану їжу. Щоденне меню виставлятимуть на огляд окремо, а за його наповненням уважно стежитиме дієтолог та консультант з організації харчування дітей у «Happy kids club» Людмила Пилипюк. Жінка розповідає, що формування здорової особистості дитини на 50-60 % залежить від харчування. У дитячому віці це надзвичайно важливе питання, бо треба врахувати й особливості обміну речовин, і сприйнятливість дитячого тракту до різних продуктів.
«Харчування в дитячому віці програмує розвиток дитини, її інтелекту, всіх основних органів і систем, допомагає захистити від інфекцій та алергій», - додала дієтолог. Тому у «Happy kids club» для дітей спланували справді збалансоване харчування із натуральних свіжих продуктів, які готуватимуть на власній кухні. Натомість не використовуватимуть трансжирів, ароматизаторів тощо. Тут запевняють – у садочку не буде жодних вафель і печива промислового виробництва, лише солодощі власного приготування. На кухні використовуватимуть виключно цільні шматки м'яса та оливкову олію, у раціон введуть йодовану сіль тощо. Зрештою, індивідуальні особливості харчування обговорять із батьками, які вирішать віддати сюди своє чадо.
Далі у «Happy kids club» - кімната для вихователів, кімната психолога, кілька ігрових кімнат, де для дітей передбачили різноманітні конструктори, розмальовки і тренажери для розвитку дрібної моторики, мольберти тощо. У кімнаті для розвитку мовлення дітки зможуть писати і малювати, тут будуть проводитися заняття з казкотерапії, постановки лялькового театру, заняття з акторської майстерності.
У садочку скрізь встановлені ексклюзивні меблі та теплі підлоги, на стінах - авторські розписи з зображеннями казкових персонажів і звірів, а зі стелі звисають різнобарвні птахи, виконані у стилі орігамі.
У «Happy kids club» дуже скурпульозно ставляться до питань безпеки і гігієни. У спальні для кожної дитини передбачили індивідуальний підписаний мішечок для білизни. А ще спальня є справжньою кімнатою-трансформером – після сну спеціальні модульні ліжка, попередньо вдягнувши матраци у футляри, ставлять одне на одне, ховають за ширмою, і вуаля – спальня перетворюється на кімнату для занять музикою чи танцями.
Після короткої ексурсії засновниця закладу Валентина Галущак познайомила гостей із персоналом та системою освіти у закладі.
«При створенні закладу найбільше уваги, часу і зусиль я вклала у підбір персоналу. Досвід не був основним критерієм при відборі і ось чому: особисто для мене кількість років, які людина пропрацювала, не завжди є показником ефективного працівника. Перш за все у педагога має бути високий рівень емпатії, емоційного інтелекту, адже тільки люди, які люблять дітей і вміють з ними спілкуватися, зможуть навчити дітей», - вважає педагог. Вона також звернула увагу на творчий підхід і прагнення розвитку, які допомогли сформувати креативну, дружню і професійну команду. Для Валентини Галущак найважливіше, аби діти йшли додому щасливими і хотіли повертатися до улюбленого садочка, а успішним заклад буде тоді, коли завоює усмішки своїх маленьких клієнтів.
Засновниця дитсадка каже, що у цьому просторі діти будуть не просто «під наглядом» - із ними працюватимуть психологи, вони вивчатимуть чимало цікавих предметів (як-от фінансова грамотність чи лего-конструювання), та водночас зможуть насолоджуватися своїм дитинством. Окрім того, у закладі мають намір активно активно співпрацювати із батьками.
«Для нас залучення батьків до процесу виховання і навчання дуже важливе, ми з вами розпочнемо його вже сьогодні», - зауважила жінка. Тож у «Happy kids club» ставлять собі амбітну мету - зрозуміти, що насправді відчувають діти, і стати для них справжніми друзями
Валентина Галущак розповіла, що з 1 серпня до 1 вересня заклад працюватиме над адаптацією дітей у режимі із 9:00 год. до 13:00 год. У «Happy kids club» планують набрати 4 групи малюків різного віку - 2 групи дітей віком 3-х років, одна - діти віком 4-5 років і одна - діти віком 5-6 років. Максимально в одній групі може бути 15 малят. Окрім того, у закладі на повний день може залишатися лише половина дітей. Нині одна наймолодша група вже повністю укомплектована, в другій є ще 6 вільних місць. В групі 4-5 років – 9 вільних місць, а в групі підготовки до школи залишилося лише 4 місця.
Навчальну програму «Happy kids club» сформували на основі базового компоненту дошкільної освіти України. Вона орієнтована на розвиток емоційного інтелекту, критичного мислення і комунікаційних навичок. У програмі є чимало цікавих предметів, яких не зустрінеш у звичайних садках – наприклад, проектна діяльність, фінансова грамотність, артрозвиток. У програмі також передбачені заняття з хореографії, акторської майстерності, казкотерапії. У всіх групах - щоденна англійська мова. На деякі заняття групи ділитимуть на підгрупи по 6-7 дітей.
Цікаво, що тут батьки можуть обрати режим денного сну або ж навіть зовсім відмовитися від нього, якщо дитина не любить спати вдень і нормально себе при цьому почуває. Також у малюків не буде часу просто ходити чи нічим не займатися - з ними постійно будуть гратися, адже під час гри можна засвоїти дуже багато життєво необхідних навичок.
Окрім різних груп, тут пропонують також і різні типи відвідування – повний (з 9.00 год до 18.00 год) чи короткий (з 9.00 год до 13.00 год) день. Від тривалості перебування дитини у закладі залежатиме оплата. Базовий пакет кожного типу відвідування включає навчання, харчування, психоемоційну діагностику і діагностику логопеда.
Тож батьки, які вже зареєструвалися на сайті закладу, до кінця липня пройдуть співбесіду, де обговорять специфіку розвитку дитини, особливості харчування, правила закладу тощо.
Таким чином, безпечний, комфортний і сучасний заклад для розвитку дітей вже зовсім скоро відкриє свої двері для маленьких лучан. Батьків запрошують ознайомитися із умовами на сторінці закладу, або ж отримати консультацію телефоном. З упевненістю можна сказати, що «Happy kids club» – заклад, аналогів якому немає у Луцьку. Це не просто садок, це міні-всесвіт, який втілює дитячі мрії та можливості для їх реалізації, а з дітьми тут працюватимуть кваліфіковані працівники, які допоможуть виховати справжніх особистостей.
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Презентація відбулася 5 липня.
Просторий і сучасний заклад, де створені усі умови для розвитку малюків, відкрив свої двері для перших гостей. Проводити заняття в рамках адаптаційного періоду тут розпочнуть вже 1 серпня, тож батьки та діти мали змогу «познайомитися» із садочком, оцінити його переваги і особливості.
Усіх гостей на вході привітно зустрічали представники персоналу і проводили екскурсію закладом. Знайомство з «Happy kids club» починається із яскравого та просторого холу. Надалі саме у цьому приміщенні батьки зможуть чекати на своїх діток, випити кави і в онлайн-режимі простежити, як займаються із їхніми малюками, адже у кімнаті встановлений великий монітор, на який виведена картинка із камер спостереження. Окрім цього, тут буде бібліотека, де можна буде взяти книгу, що сподобалася, для домашнього прочитання.
Лівіше холу - у садочку простора і водночас затишна рецепція, де гостей зустрічає адміністрація. Поруч на безпечних лавах без гострих кутів дітки зможуть переодягтися та перевзутися, підготувавшись до забав у садку. До слова, тут також розміщені пронумеровані яскраві персональні шафки, де для зручності можна розмістити речі малюка. Рецепція – це місце, де батьки передають дітей і відповідальність за них працівникам Happy kids club, адже потрапити далі «домашнім дорослим» - зась. Зайти можна буде тільки в особливих випадках, лише перевзувшись або ж одягнувши бахіли. Адже правила тут діють одні для всіх.
«Не буде такого, що мама веде дитину десь аж туди, в самий кінець», - розповідає психолог Ольга Кухарчук. Жінка має 3-річний досвід роботи із дітками із особливими потребами і чималий «багаж» знань із психології. Тож те, що з дітьми постійно працюватиме такий фахівець, теж є «фішкою» закладу. Ольга Кухарчук розповіла батькам, що робитиме внутрішньособистісну діагностику, досліджуватиме рівень розвитку психічних процесів, а у старшій групі - ще й вивчатиме готовність малюків до школи.
«Я також буду проводити фізкультуру із підходами сенсорної інтеграції. Дуже великий акцент робитимемо на розвиток рухової активності», - додала психолог та провадила екскурсію садочком далі.
Оскільки перший етап для діток після того, як вони потрапили з двору - помити ручки, ліворуч розміщена вбиральня. Тут встановлена високоякісна сантехніка, а сертифікати є навіть на горщики. Окрім того, у «Happy kids club» дуже уважно поставилися до вибору засобів для миття - вони безпечні у використанні, для навколишнього середовища і гіпоалергенні.
Поки заклад не працює, відвідувачам дозволили зайти на кухню, де у майбутньому для малюків готуватимуть корисну і збалансовану їжу. Щоденне меню виставлятимуть на огляд окремо, а за його наповненням уважно стежитиме дієтолог та консультант з організації харчування дітей у «Happy kids club» Людмила Пилипюк. Жінка розповідає, що формування здорової особистості дитини на 50-60 % залежить від харчування. У дитячому віці це надзвичайно важливе питання, бо треба врахувати й особливості обміну речовин, і сприйнятливість дитячого тракту до різних продуктів.
«Харчування в дитячому віці програмує розвиток дитини, її інтелекту, всіх основних органів і систем, допомагає захистити від інфекцій та алергій», - додала дієтолог. Тому у «Happy kids club» для дітей спланували справді збалансоване харчування із натуральних свіжих продуктів, які готуватимуть на власній кухні. Натомість не використовуватимуть трансжирів, ароматизаторів тощо. Тут запевняють – у садочку не буде жодних вафель і печива промислового виробництва, лише солодощі власного приготування. На кухні використовуватимуть виключно цільні шматки м'яса та оливкову олію, у раціон введуть йодовану сіль тощо. Зрештою, індивідуальні особливості харчування обговорять із батьками, які вирішать віддати сюди своє чадо.
Далі у «Happy kids club» - кімната для вихователів, кімната психолога, кілька ігрових кімнат, де для дітей передбачили різноманітні конструктори, розмальовки і тренажери для розвитку дрібної моторики, мольберти тощо. У кімнаті для розвитку мовлення дітки зможуть писати і малювати, тут будуть проводитися заняття з казкотерапії, постановки лялькового театру, заняття з акторської майстерності.
У садочку скрізь встановлені ексклюзивні меблі та теплі підлоги, на стінах - авторські розписи з зображеннями казкових персонажів і звірів, а зі стелі звисають різнобарвні птахи, виконані у стилі орігамі.
У «Happy kids club» дуже скурпульозно ставляться до питань безпеки і гігієни. У спальні для кожної дитини передбачили індивідуальний підписаний мішечок для білизни. А ще спальня є справжньою кімнатою-трансформером – після сну спеціальні модульні ліжка, попередньо вдягнувши матраци у футляри, ставлять одне на одне, ховають за ширмою, і вуаля – спальня перетворюється на кімнату для занять музикою чи танцями.
Після короткої ексурсії засновниця закладу Валентина Галущак познайомила гостей із персоналом та системою освіти у закладі.
«При створенні закладу найбільше уваги, часу і зусиль я вклала у підбір персоналу. Досвід не був основним критерієм при відборі і ось чому: особисто для мене кількість років, які людина пропрацювала, не завжди є показником ефективного працівника. Перш за все у педагога має бути високий рівень емпатії, емоційного інтелекту, адже тільки люди, які люблять дітей і вміють з ними спілкуватися, зможуть навчити дітей», - вважає педагог. Вона також звернула увагу на творчий підхід і прагнення розвитку, які допомогли сформувати креативну, дружню і професійну команду. Для Валентини Галущак найважливіше, аби діти йшли додому щасливими і хотіли повертатися до улюбленого садочка, а успішним заклад буде тоді, коли завоює усмішки своїх маленьких клієнтів.
Засновниця дитсадка каже, що у цьому просторі діти будуть не просто «під наглядом» - із ними працюватимуть психологи, вони вивчатимуть чимало цікавих предметів (як-от фінансова грамотність чи лего-конструювання), та водночас зможуть насолоджуватися своїм дитинством. Окрім того, у закладі мають намір активно активно співпрацювати із батьками.
«Для нас залучення батьків до процесу виховання і навчання дуже важливе, ми з вами розпочнемо його вже сьогодні», - зауважила жінка. Тож у «Happy kids club» ставлять собі амбітну мету - зрозуміти, що насправді відчувають діти, і стати для них справжніми друзями
Валентина Галущак розповіла, що з 1 серпня до 1 вересня заклад працюватиме над адаптацією дітей у режимі із 9:00 год. до 13:00 год. У «Happy kids club» планують набрати 4 групи малюків різного віку - 2 групи дітей віком 3-х років, одна - діти віком 4-5 років і одна - діти віком 5-6 років. Максимально в одній групі може бути 15 малят. Окрім того, у закладі на повний день може залишатися лише половина дітей. Нині одна наймолодша група вже повністю укомплектована, в другій є ще 6 вільних місць. В групі 4-5 років – 9 вільних місць, а в групі підготовки до школи залишилося лише 4 місця.
Навчальну програму «Happy kids club» сформували на основі базового компоненту дошкільної освіти України. Вона орієнтована на розвиток емоційного інтелекту, критичного мислення і комунікаційних навичок. У програмі є чимало цікавих предметів, яких не зустрінеш у звичайних садках – наприклад, проектна діяльність, фінансова грамотність, артрозвиток. У програмі також передбачені заняття з хореографії, акторської майстерності, казкотерапії. У всіх групах - щоденна англійська мова. На деякі заняття групи ділитимуть на підгрупи по 6-7 дітей.
Цікаво, що тут батьки можуть обрати режим денного сну або ж навіть зовсім відмовитися від нього, якщо дитина не любить спати вдень і нормально себе при цьому почуває. Також у малюків не буде часу просто ходити чи нічим не займатися - з ними постійно будуть гратися, адже під час гри можна засвоїти дуже багато життєво необхідних навичок.
Окрім різних груп, тут пропонують також і різні типи відвідування – повний (з 9.00 год до 18.00 год) чи короткий (з 9.00 год до 13.00 год) день. Від тривалості перебування дитини у закладі залежатиме оплата. Базовий пакет кожного типу відвідування включає навчання, харчування, психоемоційну діагностику і діагностику логопеда.
Тож батьки, які вже зареєструвалися на сайті закладу, до кінця липня пройдуть співбесіду, де обговорять специфіку розвитку дитини, особливості харчування, правила закладу тощо.
Таким чином, безпечний, комфортний і сучасний заклад для розвитку дітей вже зовсім скоро відкриє свої двері для маленьких лучан. Батьків запрошують ознайомитися із умовами на сторінці закладу, або ж отримати консультацію телефоном. З упевненістю можна сказати, що «Happy kids club» – заклад, аналогів якому немає у Луцьку. Це не просто садок, це міні-всесвіт, який втілює дитячі мрії та можливості для їх реалізації, а з дітьми тут працюватимуть кваліфіковані працівники, які допоможуть виховати справжніх особистостей.
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