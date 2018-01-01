Простір для щасливої малечі: у Луцьку презентували унікальний дитсадок. ФОТО





Презентація відбулася 5 липня.



Просторий і сучасний заклад, де створені усі умови для розвитку малюків, відкрив свої двері для перших гостей. Проводити заняття в рамках адаптаційного періоду тут розпочнуть вже 1 серпня, тож батьки та діти мали змогу «познайомитися» із садочком, оцінити його переваги і особливості.



Усіх гостей на вході привітно зустрічали представники персоналу і проводили екскурсію закладом. Знайомство з «Happy kids club» починається із яскравого та просторого холу. Надалі саме у цьому приміщенні батьки зможуть чекати на своїх діток, випити кави і в онлайн-режимі простежити, як займаються із їхніми малюками, адже у кімнаті встановлений великий монітор, на який виведена картинка із камер спостереження. Окрім цього, тут буде бібліотека, де можна буде взяти книгу, що сподобалася, для домашнього прочитання.







Лівіше холу - у садочку простора і водночас затишна рецепція, де гостей зустрічає адміністрація. Поруч на безпечних лавах без гострих кутів дітки зможуть переодягтися та перевзутися, підготувавшись до забав у садку. До слова, тут також розміщені пронумеровані яскраві персональні шафки, де для зручності можна розмістити речі малюка. Рецепція – це місце, де батьки передають дітей і відповідальність за них працівникам Happy kids club, адже потрапити далі «домашнім дорослим» - зась. Зайти можна буде тільки в особливих випадках, лише перевзувшись або ж одягнувши бахіли. Адже правила тут діють одні для всіх.







«Не буде такого, що мама веде дитину десь аж туди, в самий кінець», - розповідає психолог Ольга Кухарчук. Жінка має 3-річний досвід роботи із дітками із особливими потребами і чималий «багаж» знань із психології. Тож те, що з дітьми постійно працюватиме такий фахівець, теж є «фішкою» закладу. Ольга Кухарчук розповіла батькам, що робитиме внутрішньособистісну діагностику, досліджуватиме рівень розвитку психічних процесів, а у старшій групі - ще й вивчатиме готовність малюків до школи.







«Я також буду проводити фізкультуру із підходами сенсорної інтеграції. Дуже великий акцент робитимемо на розвиток рухової активності», - додала психолог та провадила екскурсію садочком далі.



Оскільки перший етап для діток після того, як вони потрапили з двору - помити ручки, ліворуч розміщена вбиральня. Тут встановлена високоякісна сантехніка, а сертифікати є навіть на горщики. Окрім того, у «Happy kids club» дуже уважно поставилися до вибору засобів для миття - вони безпечні у використанні, для навколишнього середовища і гіпоалергенні.



Поки заклад не працює, відвідувачам дозволили зайти на кухню, де у майбутньому для малюків готуватимуть корисну і збалансовану їжу. Щоденне меню виставлятимуть на огляд окремо, а за його наповненням уважно стежитиме дієтолог та консультант з організації харчування дітей у «Happy kids club» Людмила Пилипюк. Жінка розповідає, що формування здорової особистості дитини на 50-60 % залежить від харчування. У дитячому віці це надзвичайно важливе питання, бо треба врахувати й особливості обміну речовин, і сприйнятливість дитячого тракту до різних продуктів.







«Харчування в дитячому віці програмує розвиток дитини, її інтелекту, всіх основних органів і систем, допомагає захистити від інфекцій та алергій», - додала дієтолог. Тому у «Happy kids club» для дітей спланували справді збалансоване харчування із натуральних свіжих продуктів, які готуватимуть на власній кухні. Натомість не використовуватимуть трансжирів, ароматизаторів тощо. Тут запевняють – у садочку не буде жодних вафель і печива промислового виробництва, лише солодощі власного приготування. На кухні використовуватимуть виключно цільні шматки м'яса та оливкову олію, у раціон введуть йодовану сіль тощо. Зрештою, індивідуальні особливості харчування обговорять із батьками, які вирішать віддати сюди своє чадо.



Далі у «Happy kids club» - кімната для вихователів, кімната психолога, кілька ігрових кімнат, де для дітей передбачили різноманітні конструктори, розмальовки і тренажери для розвитку дрібної моторики, мольберти тощо. У кімнаті для розвитку мовлення дітки зможуть писати і малювати, тут будуть проводитися заняття з казкотерапії, постановки лялькового театру, заняття з акторської майстерності.







У садочку скрізь встановлені ексклюзивні меблі та теплі підлоги, на стінах - авторські розписи з зображеннями казкових персонажів і звірів, а зі стелі звисають різнобарвні птахи, виконані у стилі орігамі.



У «Happy kids club» дуже скурпульозно ставляться до питань безпеки і гігієни. У спальні для кожної дитини передбачили індивідуальний підписаний мішечок для білизни. А ще спальня є справжньою кімнатою-трансформером – після сну спеціальні модульні ліжка, попередньо вдягнувши матраци у футляри, ставлять одне на одне, ховають за ширмою, і вуаля – спальня перетворюється на кімнату для занять музикою чи танцями.



Після короткої ексурсії







«При створенні закладу найбільше уваги, часу і зусиль я вклала у підбір персоналу. Досвід не був основним критерієм при відборі і ось чому: особисто для мене кількість років, які людина пропрацювала, не завжди є показником ефективного працівника. Перш за все у педагога має бути високий рівень емпатії, емоційного інтелекту, адже тільки люди, які люблять дітей і вміють з ними спілкуватися, зможуть навчити дітей», - вважає педагог. Вона також звернула увагу на творчий підхід і прагнення розвитку, які допомогли сформувати креативну, дружню і професійну команду. Для Валентини Галущак найважливіше, аби діти йшли додому щасливими і хотіли повертатися до улюбленого садочка, а успішним заклад буде тоді, коли завоює усмішки своїх маленьких клієнтів.



Засновниця дитсадка каже, що у цьому просторі діти будуть не просто «під наглядом» - із ними працюватимуть психологи, вони вивчатимуть чимало цікавих предметів (як-от фінансова грамотність чи лего-конструювання), та водночас зможуть насолоджуватися своїм дитинством. Окрім того, у закладі мають намір активно активно співпрацювати із батьками.



«Для нас залучення батьків до процесу виховання і навчання дуже важливе, ми з вами розпочнемо його вже сьогодні», - зауважила жінка. Тож у «Happy kids club» ставлять собі амбітну мету - зрозуміти, що насправді відчувають діти, і стати для них справжніми друзями



Валентина Галущак розповіла, що з 1 серпня до 1 вересня заклад працюватиме над адаптацією дітей у режимі із 9:00 год. до 13:00 год. У «Happy kids club» планують набрати 4 групи малюків різного віку - 2 групи дітей віком 3-х років, одна - діти віком 4-5 років і одна - діти віком 5-6 років. Максимально в одній групі може бути 15 малят. Окрім того, у закладі на повний день може залишатися лише половина дітей. Нині одна наймолодша група вже повністю укомплектована, в другій є ще 6 вільних місць. В групі 4-5 років – 9 вільних місць, а в групі підготовки до школи залишилося лише 4 місця.







Навчальну програму «Happy kids club» сформували на основі базового компоненту дошкільної освіти України. Вона орієнтована на розвиток емоційного інтелекту, критичного мислення і комунікаційних навичок. У програмі є чимало цікавих предметів, яких не зустрінеш у звичайних садках – наприклад, проектна діяльність, фінансова грамотність, артрозвиток. У програмі також передбачені заняття з хореографії, акторської майстерності, казкотерапії. У всіх групах - щоденна англійська мова. На деякі заняття групи ділитимуть на підгрупи по 6-7 дітей.



Цікаво, що тут батьки можуть обрати режим денного сну або ж навіть зовсім відмовитися від нього, якщо дитина не любить спати вдень і нормально себе при цьому почуває. Також у малюків не буде часу просто ходити чи нічим не займатися - з ними постійно будуть гратися, адже під час гри можна засвоїти дуже багато життєво необхідних навичок.



Окрім різних груп, тут пропонують також і різні типи відвідування – повний (з 9.00 год до 18.00 год) чи короткий (з 9.00 год до 13.00 год) день. Від тривалості перебування дитини у закладі залежатиме оплата. Базовий пакет кожного типу відвідування включає навчання, харчування, психоемоційну діагностику і діагностику логопеда.



Тож батьки, які вже зареєструвалися на сайті закладу, до кінця липня пройдуть співбесіду, де обговорять специфіку розвитку дитини, особливості харчування, правила закладу тощо.



Таким чином, безпечний, комфортний і сучасний заклад для розвитку дітей вже зовсім скоро відкриє свої двері для маленьких лучан. Батьків запрошують ознайомитися із умовами на





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку презентували приватний дошкільний заклад «Happy kids club», який знаходиться на проспекті Перемоги, 30. Дитсадок є унікальним центром розвитку дітей і не має аналогів у місті та області.Презентація відбулася 5 липня.Просторий і сучасний заклад, де створені усі умови для розвитку малюків, відкрив свої двері для перших гостей. Проводити заняття в рамках адаптаційного періоду тут розпочнуть вже 1 серпня, тож батьки та діти мали змогу «познайомитися» із садочком, оцінити його переваги і особливості.Усіх гостей на вході привітно зустрічали представники персоналу і проводили екскурсію закладом. Знайомство з «Happy kids club» починається із яскравого та просторого холу. Надалі саме у цьому приміщенні батьки зможуть чекати на своїх діток, випити кави і в онлайн-режимі простежити, як займаються із їхніми малюками, адже у кімнаті встановлений великий монітор, на який виведена картинка із камер спостереження. Окрім цього, тут буде бібліотека, де можна буде взяти книгу, що сподобалася, для домашнього прочитання.Лівіше холу - у садочку простора і водночас затишна рецепція, де гостей зустрічає адміністрація. Поруч на безпечних лавах без гострих кутів дітки зможуть переодягтися та перевзутися, підготувавшись до забав у садку. До слова, тут також розміщені пронумеровані яскраві персональні шафки, де для зручності можна розмістити речі малюка. Рецепція – це місце, де батьки передають дітей і відповідальність за них працівникам Happy kids club, адже потрапити далі «домашнім дорослим» - зась. Зайти можна буде тільки в особливих випадках, лише перевзувшись або ж одягнувши бахіли. Адже правила тут діють одні для всіх.«Не буде такого, що мама веде дитину десь аж туди, в самий кінець», - розповідає психолог. Жінка має 3-річний досвід роботи із дітками із особливими потребами і чималий «багаж» знань із психології. Тож те, що з дітьми постійно працюватиме такий фахівець, теж є «фішкою» закладу. Ольга Кухарчук розповіла батькам, що робитиме внутрішньособистісну діагностику, досліджуватиме рівень розвитку психічних процесів, а у старшій групі - ще й вивчатиме готовність малюків до школи.«Я також буду проводити фізкультуру із підходами сенсорної інтеграції. Дуже великий акцент робитимемо на розвиток рухової активності», - додала психолог та провадила екскурсію садочком далі.Оскільки перший етап для діток після того, як вони потрапили з двору - помити ручки, ліворуч розміщена вбиральня. Тут встановлена високоякісна сантехніка, а сертифікати є навіть на горщики. Окрім того, у «Happy kids club» дуже уважно поставилися до вибору засобів для миття - вони безпечні у використанні, для навколишнього середовища і гіпоалергенні.Поки заклад не працює, відвідувачам дозволили зайти на кухню, де у майбутньому для малюків готуватимуть корисну і збалансовану їжу. Щоденне меню виставлятимуть на огляд окремо, а за його наповненням уважно стежитиме дієтолог та консультант з організації харчування дітей у «Happy kids club». Жінка розповідає, що формування здорової особистості дитини на 50-60 % залежить від харчування. У дитячому віці це надзвичайно важливе питання, бо треба врахувати й особливості обміну речовин, і сприйнятливість дитячого тракту до різних продуктів.«Харчування в дитячому віці програмує розвиток дитини, її інтелекту, всіх основних органів і систем, допомагає захистити від інфекцій та алергій», - додала дієтолог. Тому у «Happy kids club» для дітей спланували справді збалансоване харчування із натуральних свіжих продуктів, які готуватимуть на власній кухні. Натомість не використовуватимуть трансжирів, ароматизаторів тощо. Тут запевняють – у садочку не буде жодних вафель і печива промислового виробництва, лише солодощі власного приготування. На кухні використовуватимуть виключно цільні шматки м'яса та оливкову олію, у раціон введуть йодовану сіль тощо. Зрештою, індивідуальні особливості харчування обговорять із батьками, які вирішать віддати сюди своє чадо.Далі у «Happy kids club» - кімната для вихователів, кімната психолога, кілька ігрових кімнат, де для дітей передбачили різноманітні конструктори, розмальовки і тренажери для розвитку дрібної моторики, мольберти тощо. У кімнаті для розвитку мовлення дітки зможуть писати і малювати, тут будуть проводитися заняття з казкотерапії, постановки лялькового театру, заняття з акторської майстерності.У садочку скрізь встановлені ексклюзивні меблі та теплі підлоги, на стінах - авторські розписи з зображеннями казкових персонажів і звірів, а зі стелі звисають різнобарвні птахи, виконані у стилі орігамі.У «Happy kids club» дуже скурпульозно ставляться до питань безпеки і гігієни. У спальні для кожної дитини передбачили індивідуальний підписаний мішечок для білизни. А ще спальня є справжньою кімнатою-трансформером – після сну спеціальні модульні ліжка, попередньо вдягнувши матраци у футляри, ставлять одне на одне, ховають за ширмою, і вуаля – спальня перетворюється на кімнату для занять музикою чи танцями.Після короткої ексурсії засновниця закладу Валентина Галущак познайомила гостей із персоналом та системою освіти у закладі.«При створенні закладу найбільше уваги, часу і зусиль я вклала у підбір персоналу. Досвід не був основним критерієм при відборі і ось чому: особисто для мене кількість років, які людина пропрацювала, не завжди є показником ефективного працівника. Перш за все у педагога має бути високий рівень емпатії, емоційного інтелекту, адже тільки люди, які люблять дітей і вміють з ними спілкуватися, зможуть навчити дітей», - вважає педагог. Вона також звернула увагу на творчий підхід і прагнення розвитку, які допомогли сформувати креативну, дружню і професійну команду. Для Валентини Галущак найважливіше, аби діти йшли додому щасливими і хотіли повертатися до улюбленого садочка, а успішним заклад буде тоді, коли завоює усмішки своїх маленьких клієнтів.Засновниця дитсадка каже, що у цьому просторі діти будуть не просто «під наглядом» - із ними працюватимуть психологи, вони вивчатимуть чимало цікавих предметів (як-от фінансова грамотність чи лего-конструювання), та водночас зможуть насолоджуватися своїм дитинством. Окрім того, у закладі мають намір активно активно співпрацювати із батьками.«Для нас залучення батьків до процесу виховання і навчання дуже важливе, ми з вами розпочнемо його вже сьогодні», - зауважила жінка. Тож у «Happy kids club» ставлять собі амбітну мету - зрозуміти, що насправді відчувають діти, і стати для них справжніми друзямиВалентина Галущак розповіла, що з 1 серпня до 1 вересня заклад працюватиме над адаптацією дітей у режимі із 9:00 год. до 13:00 год. У «Happy kids club» планують набрати 4 групи малюків різного віку - 2 групи дітей віком 3-х років, одна - діти віком 4-5 років і одна - діти віком 5-6 років. Максимально в одній групі може бути 15 малят. Окрім того, у закладі на повний день може залишатися лише половина дітей. Нині одна наймолодша група вже повністю укомплектована, в другій є ще 6 вільних місць. В групі 4-5 років – 9 вільних місць, а в групі підготовки до школи залишилося лише 4 місця.Навчальну програму «Happy kids club» сформували на основі базового компоненту дошкільної освіти України. Вона орієнтована на розвиток емоційного інтелекту, критичного мислення і комунікаційних навичок. У програмі є чимало цікавих предметів, яких не зустрінеш у звичайних садках – наприклад, проектна діяльність, фінансова грамотність, артрозвиток. У програмі також передбачені заняття з хореографії, акторської майстерності, казкотерапії. У всіх групах - щоденна англійська мова. На деякі заняття групи ділитимуть на підгрупи по 6-7 дітей.Цікаво, що тут батьки можуть обрати режим денного сну або ж навіть зовсім відмовитися від нього, якщо дитина не любить спати вдень і нормально себе при цьому почуває. Також у малюків не буде часу просто ходити чи нічим не займатися - з ними постійно будуть гратися, адже під час гри можна засвоїти дуже багато життєво необхідних навичок.Окрім різних груп, тут пропонують також і різні типи відвідування – повний (з 9.00 год до 18.00 год) чи короткий (з 9.00 год до 13.00 год) день. Від тривалості перебування дитини у закладі залежатиме оплата. Базовий пакет кожного типу відвідування включає навчання, харчування, психоемоційну діагностику і діагностику логопеда.Тож батьки, які вже зареєструвалися на сайті закладу, до кінця липня пройдуть співбесіду, де обговорять специфіку розвитку дитини, особливості харчування, правила закладу тощо.Таким чином, безпечний, комфортний і сучасний заклад для розвитку дітей вже зовсім скоро відкриє свої двері для маленьких лучан. Батьків запрошують ознайомитися із умовами на сторінці закладу , або ж отримати консультацію телефоном. З упевненістю можна сказати, що «Happy kids club» – заклад, аналогів якому немає у Луцьку. Це не просто садок, це міні-всесвіт, який втілює дитячі мрії та можливості для їх реалізації, а з дітьми тут працюватимуть кваліфіковані працівники, які допоможуть виховати справжніх особистостей.

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