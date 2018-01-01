6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження екс-депутат Луцької міської ради Ірина Комлик (на фото).
Також день народження святкує начальник відділу збереження культурної спадщини департаменту культури міської ради Петро Троневич.
Вітаємо її з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.
Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій.
Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.
6 липня 1944 року Ковель та Ковельщина були визволені від німців.
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Також день народження святкує начальник відділу збереження культурної спадщини департаменту культури міської ради Петро Троневич.
Вітаємо її з цим святом та бажаємо міцного здоров’я, любові і достатку.
Іменинники 6 липня – чоловіки з іменами Антон, Артем, Герман, Святослав та Аркадій.
Зичимо їм успіхів у їхніх справах та життєвих перемог.
6 липня 1944 року Ковель та Ковельщина були визволені від німців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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