Рачков, якого підозрюють у хабарництві, далі керує районною «Батьківщиною»

Олександр Рачков, якого підозрюють у хабарництві, продовжує керувати Луцьким районним осередком "Батьківщини".



Про це повідомляє інтернет-видання "



Інформацію про те, що Рачков нещодавно провів засідання політсили підтвердили в офісі партії.



Окрім того, зазначили, що наразі Олександр Рачков виконує обов'язки керівника. Питання, які порушували на засіданні районного осередку партії, розголошувати не стали.



Голова Волинської обласної партійної організації ВО "Батьківщина" Валерій Бондарук коментувати ситуацію відмовився.



На запитання про те, чи дотримався Олександр Рачков обіцянки і написав заяву на вихід з "Батьківщини", він відповів зустрічним питанням: "На підставі чого ви вирішили, що він вийшов з Батьківщини?".



Бондарук зауважив, що не відповідатиме на питання журналістів та порадив написати запит на отримання інформації.



"Робіть письмовий запит, і тоді ви отримаєте письмову відповідь, щоб потім не було непорозумінь, чи я так говорив, чи не так", - зазначив Валерій Бондарук.



Заступник голови волинської "Батьківщини" та луцький депутат Андрій Козюра також відмовився коментувати, мовляв, нічого не знає про засідання районного осередку.



Через зайнятість не захотів коментувати ситуацію й депутат-батьківщинівець Луцької районної ради Анатолій Никонюк. Його ж колега Іван Бондар зазначив, що на засіданні присутній не був, тому теж не може нічого коментувати.



Сам же Олександр Рачков на дзвінки журналістів не відповідає.



Нагадаємо, 26 квітня Олександр Рачков написав заяву на звільнення з посади заступника Луцького міського голови та заявив про вихід з політичної партії "Батьківщина".



За день до цього у кабінеті та автомобілі посадовця відбулись обшуки.



Згодом стало відомо, що трьох посадовців міської ради, в тому числі Олександра Рачкова спіймали на хабарі. Чиновники обіцяли узаконити та зареєструвати право власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у Луцьку за 17 тисяч доларів. У день обшуків вони отримали черговий транш - 7 тисяч доларів.



Нещодавно Олександр Рачков змінив стратегію і після власноруч написаної заяви на звільнення з міськради 27 червня подав позов до Волинського окружного адміністративного суду і попросив поновити його на посаді заступника міського голови. Проте суд залишив заяву без руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екс-заступник Луцького міського голови, якого підозрюють у хабарництві, продовжує керувати Луцьким районним осередком "Батьківщини".Про це повідомляє інтернет-видання " Волинь24 ".Інформацію про те, що Рачков нещодавно провів засідання політсили підтвердили в офісі партії.Окрім того, зазначили, що наразі Олександр Рачков виконує обов'язки керівника. Питання, які порушували на засіданні районного осередку партії, розголошувати не стали.Голова Волинської обласної партійної організації ВО "Батьківщина"коментувати ситуацію відмовився.На запитання про те, чи дотримався Олександр Рачков обіцянки і написав заяву на вихід з "Батьківщини", він відповів зустрічним питанням: "На підставі чого ви вирішили, що він вийшов з Батьківщини?".Бондарук зауважив, що не відповідатиме на питання журналістів та порадив написати запит на отримання інформації."Робіть письмовий запит, і тоді ви отримаєте письмову відповідь, щоб потім не було непорозумінь, чи я так говорив, чи не так", - зазначив Валерій Бондарук.Заступник голови волинської "Батьківщини" та луцький депутат Андрій Козюра також відмовився коментувати, мовляв, нічого не знає про засідання районного осередку.Через зайнятість не захотів коментувати ситуацію й депутат-батьківщинівець Луцької районної ради. Його ж колегазазначив, що на засіданні присутній не був, тому теж не може нічого коментувати.Сам же Олександр Рачков на дзвінки журналістів не відповідає.Нагадаємо, 26 квітня Олександр Рачковз посади заступника Луцького міського голови та заявив про вихід з політичної партії "Батьківщина".За день до цього у кабінеті та автомобілі посадовцяЗгодом стало відомо, що трьох посадовців міської ради, в тому числі Олександра Рачкова. Чиновники обіцяли узаконити та зареєструвати право власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у Луцьку за 17 тисяч доларів. У день обшуків вони отримали черговий транш - 7 тисяч доларів.Нещодавно Олександр Рачков змінив стратегію і після власноруч написаної заяви на звільнення з міськради 27 червня подав позов до Волинського окружного адміністративного суду і попросив поновити його на посаді заступника міського голови. Проте суд залишив заяву без руху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію