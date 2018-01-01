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Лучанка знялась у відомому телесеріалі

Лучанка знялась у відомому телесеріалі
У другому сезоні популярного серіалу «Школа» знялась 18-річна співачка з Луцька Христина Олексюк.

Про це повідомляє видання "Район.Луцьк" з посиланням на "Комсомольську правду.

Знімати другий сезон почали ще в червні. Нових акторів серіалу продюсери поки не поспішають називати, зберігаючи інтригу.

Але про одну ученицю все ж вдалось дізнатись. Нею виявилась 18-річна співачка Христина Олексюк, яка стала переможницею народного кастингу в Instagram.

За плечима лучанки багато вокальних конкурсів, а в минулому році Христина презентувала дебютний кліп на авторську пісню «Белые ресницы».

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Теги: серіал, Школа, Христина Олексюк, Луцьк
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