Лучанка знялась у відомому телесеріалі
Сьогодні, 06:40
У другому сезоні популярного серіалу «Школа» знялась 18-річна співачка з Луцька Христина Олексюк.
Про це повідомляє видання "Район.Луцьк" з посиланням на "Комсомольську правду.
Знімати другий сезон почали ще в червні. Нових акторів серіалу продюсери поки не поспішають називати, зберігаючи інтригу.
Але про одну ученицю все ж вдалось дізнатись. Нею виявилась 18-річна співачка Христина Олексюк, яка стала переможницею народного кастингу в Instagram.
За плечима лучанки багато вокальних конкурсів, а в минулому році Христина презентувала дебютний кліп на авторську пісню «Белые ресницы».
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Про це повідомляє видання "Район.Луцьк" з посиланням на "Комсомольську правду.
Знімати другий сезон почали ще в червні. Нових акторів серіалу продюсери поки не поспішають називати, зберігаючи інтригу.
Але про одну ученицю все ж вдалось дізнатись. Нею виявилась 18-річна співачка Христина Олексюк, яка стала переможницею народного кастингу в Instagram.
За плечима лучанки багато вокальних конкурсів, а в минулому році Христина презентувала дебютний кліп на авторську пісню «Белые ресницы».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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