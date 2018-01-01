Лучанка знялась у відомому телесеріалі

Христина Олексюк.



Про це повідомляє видання "



Знімати другий сезон почали ще в червні. Нових акторів серіалу продюсери поки не поспішають називати, зберігаючи інтригу.



Але про одну ученицю все ж вдалось дізнатись. Нею виявилась 18-річна співачка Христина Олексюк, яка стала переможницею народного кастингу в Instagram.



За плечима лучанки багато вокальних конкурсів, а в минулому році Христина презентувала дебютний кліп на авторську пісню «Белые ресницы».

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