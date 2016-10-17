Найбільший виграш в історії України: чоловік зірвав джек-пот у 17 мільйонів





Це — найбільший виграш в історії України, - повідомляє



"Переможець звернувся до нас за оформленням виграшу. Просив не розголошувати його імені", — кажуть у компанії МСЛ, яка організовує розіграші.



Чоловік купив квиток 31 травня в магазині "Канцтовари" в Катеринополі. Заплатив 70 грн. Виграшною стала комбінація кульок 5, 24, 14, 41, 18, 30 та мегакулька 4.



2 червня стало відомо, що джек-пот зірвано, але за виграшем ніхто не звертався. Переможця розшукували понад місяць. Місцеві хочуть, щоб частину грошей він віддав на ремонт доріг у селищі.



Досі в лотерею найбільше вигравали 2014-го. Тоді житель Бердичева Житомирської області зірвав джек-пот — 15 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Катеринопіль Черкаської області знайшли чоловіка, який зірвав джек-пот у лотереї "Мегалот". Він виграв 17,7 млн грн, після сплати податків отримає понад 14 млн грн.Це — найбільший виграш в історії України, - повідомляє Gazeta.ua "Переможець звернувся до нас за оформленням виграшу. Просив не розголошувати його імені", — кажуть у компанії МСЛ, яка організовує розіграші.Чоловік купив квиток 31 травня в магазині "Канцтовари" в Катеринополі. Заплатив 70 грн. Виграшною стала комбінація кульок 5, 24, 14, 41, 18, 30 та мегакулька 4.2 червня стало відомо, що джек-пот зірвано, але за виграшем ніхто не звертався. Переможця розшукували понад місяць. Місцеві хочуть, щоб частину грошей він віддав на ремонт доріг у селищі.Досі в лотерею найбільше вигравали 2014-го. Тоді житель Бердичева Житомирської області зірвав джек-пот — 15 млн грн.

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