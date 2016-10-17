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Найбільший виграш в історії України: чоловік зірвав джек-пот у 17 мільйонів

Найбільший виграш в історії України: чоловік зірвав джек-пот у 17 мільйонів
У селищі Катеринопіль Черкаської області знайшли чоловіка, який зірвав джек-пот у лотереї "Мегалот". Він виграв 17,7 млн грн, після сплати податків отримає понад 14 млн грн.

Це — найбільший виграш в історії України, - повідомляє Gazeta.ua.

"Переможець звернувся до нас за оформленням виграшу. Просив не розголошувати його імені", — кажуть у компанії МСЛ, яка організовує розіграші.

Чоловік купив квиток 31 травня в магазині "Канцтовари" в Катеринополі. Заплатив 70 грн. Виграшною стала комбінація кульок 5, 24, 14, 41, 18, 30 та мегакулька 4.

2 червня стало відомо, що джек-пот зірвано, але за виграшем ніхто не звертався. Переможця розшукували понад місяць. Місцеві хочуть, щоб частину грошей він віддав на ремонт доріг у селищі.

Досі в лотерею найбільше вигравали 2014-го. Тоді житель Бердичева Житомирської області зірвав джек-пот — 15 млн грн.

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Теги: лотерея, джек-пот, виграш
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