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Волинські священики вчилися допомагати долати алкоголізм

Волинські священики вчилися допомагати долати алкоголізм
Клірики Волинської єпархії взяли участь у Всеукраїнській конференції з питань подолання алкоголізму.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Відомо, що 26-27 червня у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі відбулась Всеукраїнська конференція «Соціальне служіння Церкви у сфері подолання алкоголізму». Як повідомляє сайт Горлівської єпархії УПЦ, роботу форуму очолив архієпископ Обухівський Іона (Черепанов), голова Синодального відділу у справах молоді. Також організаторами конференції стали представники Свято-Володимирського братства «Тверезість», яке очолює протоієрей Володимир Бакун; у заході брали участь спеціалісти-медики.

До участі у конференції, з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, долучились клірики Волинської єпархії УПЦ протоієрей Стефан Ярема (село Струмівка Луцького району) та протоієрей Олександр Білінський (селище Колки Маневицького району). Протоієрей Олександр є духівником Волинського православного братства тверезості імені святого праведного Іоанна Кронштадтського, а протоієрей Стефан очолює це братство та водночас є настоятелем каплиці на честь ікони Божої Матері «Неупиваєма чаша», що діє на території Волинського обласного наркологічного диспансеру.

Ефективними шляхами роботи священиків у подоланні біди алкогольної залежності серед пастви є моральне та фізичне оздоровлення, залучення до роботи досвідчених церковних та світських фахівців, християнська любов – медична допомога спільно з воцерковленням, створення реабілітаційних центрів, відродження практики обітниць тверезості, просвітництво, спільні з державою програми та інформаційна підтримка.

За програмою конференції у перший день відбулось пленарне засідання. Воно відкрилось читанням звернення Предстоятеля УПЦ до учасників форуму, у котрому були визначені названі пріоритети роботи, а на другий день була відслужена Божественна літургія.

За підсумками роботи форуму був прийнятий загальний документ, котрий може лягти в основу концепції діяльності УПЦ у галузі подолання алкоголізму.

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Теги: алкоголізм, священики, церква, Волинь
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