Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Сьогодні, 08:32
Волинський депутат Юрій Ройко поділився світлинами полів і рівнин краю.
Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Волинь! Це край не тільки лісів та озер, а й безмежних полів на хвилястих рівнинах», - пише Юрій Ройко.
Депутат у коментарях додає, що автор не він, а Тарас Цибух.
Цікаво, що фото зроблені у Горохові, Іваничах та Локачах.
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Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.
«Волинь! Це край не тільки лісів та озер, а й безмежних полів на хвилястих рівнинах», - пише Юрій Ройко.
Депутат у коментарях додає, що автор не він, а Тарас Цибух.
Цікаво, що фото зроблені у Горохові, Іваничах та Локачах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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