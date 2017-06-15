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Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО

Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат Юрій Ройко поділився світлинами полів і рівнин краю.

Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Волинь! Це край не тільки лісів та озер, а й безмежних полів на хвилястих рівнинах», - пише Юрій Ройко.

Депутат у коментарях додає, що автор не він, а Тарас Цибух.

Цікаво, що фото зроблені у Горохові, Іваничах та Локачах.
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО

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Теги: Волинь, фото, Юрій Ройко
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