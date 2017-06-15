Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО

Юрій Ройко поділився світлинами полів і рівнин краю.



Фотографії він виклав на своїй сторінці у Facebook.



«Волинь! Це край не тільки лісів та озер, а й безмежних полів на хвилястих рівнинах», - пише Юрій Ройко.



Депутат у коментарях додає, що автор не він, а Тарас Цибух.



Цікаво, що фото зроблені у Горохові, Іваничах та Локачах.



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