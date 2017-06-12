Волинянам заборгували 11 мільйонів зарплати
Сьогодні, 08:48
Станом на 1 червня волинські роботодавці боргують своїм працівникам 11 мільйонів гривень.
Про це пише «Вголос».
Найбільшу частку – 8,8 мільйона гривень – заборгували економічно активні підприємства. 75,1 % суми заборгованості припадає на підприємства промисловості.
Основну частину грошей боргують в містах Нововолинськ (44,9 %), Луцьк (30,6 %) та Іваничівському районі (18,6 %).
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Про це пише «Вголос».
Найбільшу частку – 8,8 мільйона гривень – заборгували економічно активні підприємства. 75,1 % суми заборгованості припадає на підприємства промисловості.
Основну частину грошей боргують в містах Нововолинськ (44,9 %), Луцьк (30,6 %) та Іваничівському районі (18,6 %).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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