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Волинянам заборгували 11 мільйонів зарплати

Волинянам заборгували 11 мільйонів зарплати
Станом на 1 червня волинські роботодавці боргують своїм працівникам 11 мільйонів гривень.

Про це пише «Вголос».

Найбільшу частку – 8,8 мільйона гривень – заборгували економічно активні підприємства. 75,1 % суми заборгованості припадає на підприємства промисловості.

Основну частину грошей боргують в містах Нововолинськ (44,9 %), Луцьк (30,6 %) та Іваничівському районі (18,6 %).

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Теги: зарплата, Волинь
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