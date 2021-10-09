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У Луцьку руйнується церква. ФОТО

У Луцьку руйнується церква. ФОТО
Хрестовоздвиженська церква, що знаходиться на вулиці Данила Галицького, 2, у Луцьку, руйнується.

Про це у Facebook-спільноті «Збережемо древній Луцьк» написав Віктор Мархалевський.

«Хрестовоздвиженська церква - будівля розколюється навпіл.

На ремонт грошей нема, а на незаконну будівлю з бруса поруч - знайшлися. А адміністрація заповідника, яка зобов'язана контролювати збереження пам'яток - бездіє...» - йдеться у дописі.
У Луцьку руйнується церква. ФОТО
У Луцьку руйнується церква. ФОТО
У Луцьку руйнується церква. ФОТО
У Луцьку руйнується церква. ФОТО

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Теги: церква, Луцьк, руйнування
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Коментарі 1
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Бенефіціарний власник ще не такі чуда робив (з розповідей ботів). Для нього було б ізі привести свій дім в не аварійний стан, чи не так?
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