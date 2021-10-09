У Луцьку руйнується церква. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті «Збережемо древній Луцьк» написав Віктор Мархалевський.



«Хрестовоздвиженська церква - будівля розколюється навпіл.



На ремонт грошей нема, а на незаконну будівлю з бруса поруч - знайшлися. А адміністрація заповідника, яка зобов'язана контролювати збереження пам'яток - бездіє...» - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хрестовоздвиженська церква, що знаходиться на вулиці Данила Галицького, 2, у Луцьку, руйнується.Про це у Facebook-спільноті «Збережемо древній Луцьк» написав«Хрестовоздвиженська церква - будівля розколюється навпіл.На ремонт грошей нема, а на незаконну будівлю з бруса поруч - знайшлися. А адміністрація заповідника, яка зобов'язана контролювати збереження пам'яток - бездіє...» - йдеться у дописі.

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