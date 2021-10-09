У Луцьку руйнується церква. ФОТО
Сьогодні, 08:53
Хрестовоздвиженська церква, що знаходиться на вулиці Данила Галицького, 2, у Луцьку, руйнується.
Про це у Facebook-спільноті «Збережемо древній Луцьк» написав Віктор Мархалевський.
«Хрестовоздвиженська церква - будівля розколюється навпіл.
На ремонт грошей нема, а на незаконну будівлю з бруса поруч - знайшлися. А адміністрація заповідника, яка зобов'язана контролювати збереження пам'яток - бездіє...» - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook-спільноті «Збережемо древній Луцьк» написав Віктор Мархалевський.
«Хрестовоздвиженська церква - будівля розколюється навпіл.
На ремонт грошей нема, а на незаконну будівлю з бруса поруч - знайшлися. А адміністрація заповідника, яка зобов'язана контролювати збереження пам'яток - бездіє...» - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Бенефіціарний власник ще не такі чуда робив (з розповідей ботів). Для нього було б ізі привести свій дім в не аварійний стан, чи не так?
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