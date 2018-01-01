Курс валют у Луцьку на 6 липня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.096, а продаж - 26.433.
Євро при купівлі становить - 30.404, при продажу - 31.028.
Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.620, продаж - 7.218.
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Євро при купівлі становить - 30.404, при продажу - 31.028.
Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.620, продаж - 7.218.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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