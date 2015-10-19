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На Рівненському полігоні розірвало міномет: є загиблі і поранені

На Рівненському полігоні розірвало міномет: є загиблі і поранені
На Рівненському полігоні сьогодні, 6 липня, о шостій ранку під час навчань розірвало міномет. Троє людей загинули, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони - пише ТСН.

Усі військові, що стояли поруч зі зброєю, - або не вижили, або наразі шпиталізовані. Більше інформації військові поки не розголошують.

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Теги: Рівне, полігон, поренені
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Сьогодні 6 липня
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