На Рівненському полігоні розірвало міномет: є загиблі і поранені
Сьогодні, 09:29
На Рівненському полігоні сьогодні, 6 липня, о шостій ранку під час навчань розірвало міномет. Троє людей загинули, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони - пише ТСН.
Усі військові, що стояли поруч зі зброєю, - або не вижили, або наразі шпиталізовані. Більше інформації військові поки не розголошують.
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Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони - пише ТСН.
Усі військові, що стояли поруч зі зброєю, - або не вижили, або наразі шпиталізовані. Більше інформації військові поки не розголошують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні 6 липня
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