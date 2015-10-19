На Рівненському полігоні розірвало міномет: є загиблі і поранені





Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони - пише



Усі військові, що стояли поруч зі зброєю, - або не вижили, або наразі шпиталізовані. Більше інформації військові поки не розголошують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненському полігоні сьогодні, 6 липня, о шостій ранку під час навчань розірвало міномет. Троє людей загинули, ще дев'ятеро зазнали поранень різного ступеню тяжкості.Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони - пише ТСН Усі військові, що стояли поруч зі зброєю, - або не вижили, або наразі шпиталізовані. Більше інформації військові поки не розголошують.

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