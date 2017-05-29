«Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина

Станіслав Тимчук з Іванич, який



Про це написала Маріана Тимчук на своїй сторінці у facebook.



"Так ми досі в реанімації ...Болі ці страшні болі не можуть зупинитися, дуже тяжко нашому сонечку вже пішов третій тиждень, а болі не відходять. Ці болі м'язів і кісток настільки сильні, сльози тільки сльози, моє серце розривається!!! Хімія настільки сильна що вдарила по самому болючому місті по ЦНС пішло ускладнення на даний момент лікуємо. Хімію припинили...Тому звертаюся до Вас моліться за нашого Станіславчика", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що хлопчик хворіє раком крові з грудня 2017 року. Та з раннього дитинства він ще й бореться з ДЦП.



Тому просять допомоги небайдужих людей, хто матеріально, а хто щирою молитвою.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7427 1013 1354 Олександр Тимчук (тато хлопчика).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маленький волинянинз Іванич, який хворіє на гострий лімфобластний лейкоз кров і, наразі знаходиться у реанімації. Його стан значно погіршився.Про це написалана своїй сторінці у facebook."Так ми досі в реанімації ...Болі ці страшні болі не можуть зупинитися, дуже тяжко нашому сонечку вже пішов третій тиждень, а болі не відходять. Ці болі м'язів і кісток настільки сильні, сльози тільки сльози, моє серце розривається!!! Хімія настільки сильна що вдарила по самому болючому місті по ЦНС пішло ускладнення на даний момент лікуємо. Хімію припинили...Тому звертаюся до Вас моліться за нашого Станіславчика", - йдеться у дописі.Нагадаємо, що хлопчик хворіє раком крові з грудня 2017 року. Та з раннього дитинства він ще й бореться з ДЦП.Тому просять допомоги небайдужих людей, хто матеріально, а хто щирою молитвою.Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7427 1013 1354 Олександр Тимчук (тато хлопчика).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію