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«Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина

«Моє серце розривається», - мама хворого на рак 5-річного волинянина
Маленький волинянин Станіслав Тимчук з Іванич, який хворіє на гострий лімфобластний лейкоз крові, наразі знаходиться у реанімації. Його стан значно погіршився.

Про це написала Маріана Тимчук на своїй сторінці у facebook.

"Так ми досі в реанімації ...Болі ці страшні болі не можуть зупинитися, дуже тяжко нашому сонечку вже пішов третій тиждень, а болі не відходять. Ці болі м'язів і кісток настільки сильні, сльози тільки сльози, моє серце розривається!!! Хімія настільки сильна що вдарила по самому болючому місті по ЦНС пішло ускладнення на даний момент лікуємо. Хімію припинили...Тому звертаюся до Вас моліться за нашого Станіславчика", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що хлопчик хворіє раком крові з грудня 2017 року. Та з раннього дитинства він ще й бореться з ДЦП.

Тому просять допомоги небайдужих людей, хто матеріально, а хто щирою молитвою.

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7427 1013 1354 Олександр Тимчук (тато хлопчика).

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Теги: лікування, дитина, Станіслав Тимчук, допомога
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