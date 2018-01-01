У Рівному горіла маршрутка з пасажирами. ВІДЕО





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Мікроавтобус рухався по Соборній від ЦУМу в напрямку Покровського собору, як неподалік парку з нього різко почав йти густий дим. Водій маршрутки одразу зробив аварійну зупинку, і з салону почали швидко вибігати пасажири.



Як зазначають очевидці, густий дим йшов з салону, з мотору і з вихлопної труби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Рівного під час руху загорілася маршрутка. В салоні громадського транспорту перебували пасажири.Про це повідомляє Rivne.Media Мікроавтобус рухався по Соборній від ЦУМу в напрямку Покровського собору, як неподалік парку з нього різко почав йти густий дим. Водій маршрутки одразу зробив аварійну зупинку, і з салону почали швидко вибігати пасажири.Як зазначають очевидці, густий дим йшов з салону, з мотору і з вихлопної труби.

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