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У Рівному горіла маршрутка з пасажирами. ВІДЕО

У Рівному горіла маршрутка з пасажирами. ВІДЕО
У центрі Рівного під час руху загорілася маршрутка. В салоні громадського транспорту перебували пасажири.

Про це повідомляє Rivne.Media.

Мікроавтобус рухався по Соборній від ЦУМу в напрямку Покровського собору, як неподалік парку з нього різко почав йти густий дим. Водій маршрутки одразу зробив аварійну зупинку, і з салону почали швидко вибігати пасажири.

Як зазначають очевидці, густий дим йшов з салону, з мотору і з вихлопної труби.


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Теги: Рівне, пожежа, маршрутка
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