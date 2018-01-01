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Показали, як ремонтують скандальну інфекційну лікарню Луцька. ВІДЕО

Показали, як ремонтують скандальну інфекційну лікарню Луцька. ВІДЕО
У Волинській обласній інфекційній лікарні уже третій тиждень активно здійснюють будівельні роботи.

Про це йдеться у сюжеті
"> 12 каналу.

Усього на ремонтні роботи спрямують 43 мільйони гривень. Гроші виділяє уряд, також кошти надійдуть з обласного та міського бюджетів. За словами головного лікаря Руслана Морочковського, на рахунки перерахували більшу частина необхідної суми.

Зараз на об'єкті працює 70 будівельників, коли демонтаж частини приміщення закінчиться, то людей на будівництві буде ще більше. Головна мета - запевняють робітники, зробити якісно та швидко. Усі роботи мають бути завершені до червня наступного року. Незважаючи на те, що деякі відділення на час ремонту об'єднають і, можливо, будуть певні незручності для пацієнтів, відвідувачі лікарні проведенням ремонтних робіт задоволені.

Капітально заклад ще ніколи не ремонтували, востаннє поточний ремонт відбувався у 2013 році, тоді поштукатурили відділення для ВІЛ та СНІД інфікованих.

Нагадаємо, волиняни неодноразово нарікали на жаливі умови у лікарні. Зокрема, журналістка Оксана Петрук порівняла Волинську обласну інфекційну лікарню з «кліткою». Також там зазнімкували таргана.


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Теги: інфекційна лікарня, Луцьк, ремонт
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